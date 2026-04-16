logo

BTC/USD

74623

ETH/USD

2338.95

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп заявил о переписке с Си Цзиньпином: неожиданная реакция Китая
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп заявил о переписке с Си Цзиньпином: неожиданная реакция Китая

МИД Китая заявил, что не располагает информацией о переписке Трампа и Си Цзиньпина о поставках оружия Ирану.

16 апреля 2026, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Министерство иностранных дел Китая не подтвердило информацию о возможной переписке между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом по поставкам оружия Ирану. Это произошло после того, как американский президент заявил, что получил ответ от Китая.

Спикер МИД КНР Го Цзякунь. Фото из открытых источников

Представитель МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга прокомментировал заявления Трампа об общении с Си Цзиньпином, а также информацию о поставках китайского вооружения в Иран.

"Китай уже неоднократно заявлял о своей твердой позиции по ситуации в Иране. Однако по конкретному вопросу, который вы упомянули, у меня нет информации, которую я мог бы предоставить", — сказал Го.

Таким образом, китайская сторона фактически опровергла заявления Дональда Трампа , ранее сообщал об обмене письмами с Си Цзиньпином. В этих сообщениях, по словам американского президента, китайский лидер уверял, что КНР не поставляет вооружение Ирану. В то же время, в МИД Китая подчеркнули, что позиция Пекина относительно ситуации вокруг Ирана остается неизменной и уже неоднократно озвучивалась ранее.

Это не первый случай, когда заявления Дональда Трампа о контактах с китайским лидером не получают подтверждения Пекина. Ранее китайская сторона часто избегала прямого опровержения, но не подтверждала подобные сообщения от президента США.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости