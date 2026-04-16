Трамп заявил о переписке с Си Цзиньпином: неожиданная реакция Китая

Министерство иностранных дел Китая не подтвердило информацию о возможной переписке между лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом по поставкам оружия Ирану. Это произошло после того, как американский президент заявил, что получил ответ от Китая.

Представитель МИД КНР Го Цзякунь во время брифинга прокомментировал заявления Трампа об общении с Си Цзиньпином, а также информацию о поставках китайского вооружения в Иран.

"Китай уже неоднократно заявлял о своей твердой позиции по ситуации в Иране. Однако по конкретному вопросу, который вы упомянули, у меня нет информации, которую я мог бы предоставить", — сказал Го.

Таким образом, китайская сторона фактически опровергла заявления Дональда Трампа , ранее сообщал об обмене письмами с Си Цзиньпином. В этих сообщениях, по словам американского президента, китайский лидер уверял, что КНР не поставляет вооружение Ирану. В то же время, в МИД Китая подчеркнули, что позиция Пекина относительно ситуации вокруг Ирана остается неизменной и уже неоднократно озвучивалась ранее.

Это не первый случай, когда заявления Дональда Трампа о контактах с китайским лидером не получают подтверждения Пекина. Ранее китайская сторона часто избегала прямого опровержения, но не подтверждала подобные сообщения от президента США.

