Трамп заявив про листування з Сі Цзіньпіном: несподівана реакція Китаю

Міністерство закордонних справ Китаю не підтвердило інформацію про можливе листування між лідером КНР Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом щодо постачання зброї Ірану. Це сталося після того, як американський президент заявив, що отримав відповідь від Китаю.

Речник МЗС КНР Го Цзякунь.

Речник МЗС КНР Го Цзякунь під час брифінгу прокоментував заяви Трампа про спілкування з Сі Цзіньпіном, а також інформацію про поставки китайського озброєння в Іран.

"Китай уже неодноразово заявляв про свою тверду позицію щодо ситуації в Ірані. Проте стосовно конкретного питання, яке ви згадали, у мене немає інформації, яку я міг би надати", — сказав Го.

Таким чином китайська сторона фактично спростувала заяви Дональда Трампа, який раніше повідомляв про обмін листами з Сі Цзіньпіном. У цих повідомленнях, за словами американського президента, китайський лідер запевняв, що КНР не постачає озброєння Ірану. Водночас у МЗС Китаю наголосили, що позиція Пекіна щодо ситуації навколо Ірану залишається незмінною та вже неодноразово озвучувалася раніше.

Це не перший випадок, коли заяви Дональда Трампа про контакти з китайським лідером не отримують підтвердження з боку Пекіна. Раніше китайська сторона часто уникала прямого спростування, але й не підтверджувала подібні повідомлення від президента США.

