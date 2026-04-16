logo_ukra

BTC/USD

74623

ETH/USD

2338.95

USD/UAH

43.52

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Китай Трамп заявив про листування з Сі Цзіньпіном: несподівана реакція Китаю
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп заявив про листування з Сі Цзіньпіном: несподівана реакція Китаю

МЗС Китаю заявило, що не має інформації про листування Трампа і Сі Цзіньпіна щодо постачання зброї Ірану.

16 квітня 2026, 12:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністерство закордонних справ Китаю не підтвердило інформацію про можливе листування між лідером КНР Сі Цзіньпіном та президентом США Дональдом Трампом щодо постачання зброї Ірану. Це сталося після того, як американський президент заявив, що отримав відповідь від Китаю.

Речник МЗС КНР Го Цзякунь. Фото з відкритих джерел

Речник МЗС КНР Го Цзякунь під час брифінгу прокоментував заяви Трампа про спілкування з Сі Цзіньпіном, а також інформацію про поставки китайського озброєння в Іран.  

"Китай уже неодноразово заявляв про свою тверду позицію щодо ситуації в Ірані. Проте стосовно конкретного питання, яке ви згадали, у мене немає інформації, яку я міг би надати", — сказав Го.

Таким чином китайська сторона фактично спростувала заяви Дональда Трампа, який раніше повідомляв про обмін листами з Сі Цзіньпіном. У цих повідомленнях, за словами американського президента, китайський лідер запевняв, що КНР не постачає озброєння Ірану. Водночас у МЗС Китаю наголосили, що позиція Пекіна щодо ситуації навколо Ірану залишається незмінною та вже неодноразово озвучувалася раніше. 

Це не перший випадок, коли заяви Дональда Трампа про контакти з китайським лідером не отримують підтвердження з боку Пекіна. Раніше китайська сторона часто уникала прямого спростування, але й не підтверджувала подібні повідомлення від президента США.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Китай відреагував на звинувачення у постачанні зброї Ірану.

Також "Коментарі" писали, що Китай захопив острів поблизу В'єтнаму, поки весь світ спостерігав за війною США проти Ірану.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини