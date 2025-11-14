В Китае полностью сгорел 1500-летний храм из-за ошибки туриста (ВИДЕО)

В Китае сгорел 1500-летний храм Юнцин. Фото из открытых источников

В Китае произошел масштабный пожар в одном из самых известных храмов провинции Цзянсу. Исторический храм Юнцин, основанный почти 1500 лет назад, вспыхнул из-за неосторожности туриста, неправильно использующего благовония и свечи. Трехъярусная постройка Веньчан, которая была реконструирована в древнем стиле, сгорел дотла.

Инцидент произошел 12 ноября на горе Фэнхуан в городе Чжанцзяган. На распространенном в сети видео видно, как густой дым охватывает все здание, а раскаленные куски крыши падают на землю. Пожар удалось быстро локализовать, благодаря чему огонь не распространился на соседние лесные массивы. Однако сам храм сгорел полностью.

В Китае сгорел 1500-летний храм Юнцин

По предварительным выводам следствия, возгорание возникло из-за туриста, который использовал в храме свечи и ладан.

Храм Юнцин был построен в 536 году, во время правления династии Южный Лян. В классической китайской поэзии он упоминается как один из "четыреста восьмидесяти чудесных храмов" Южных династий. Вэньчан имел особый культурный вес, ведь именно здесь жил писатель Ши Найань, автор легендарного романа "Водяной берег".

Однако нынешний облик храмового комплекса не был оригинальным. В 1958 году постройку снесли, а монахов выгнали. Лишь в 1990-х годах началась масштабная реконструкция, и в 1999 году храм снова открылся посетителям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае в начале ноября произошел обвал нового 758-метрового моста. Момент крушения попал на видео.

Также "Комментарии" писали, что под многоэтажкой в Китае обнаружили гигантскую статую Будды.