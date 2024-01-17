В Китае резко уменьшается количество населения впервые за более чем 60 лет: два фактора

В Китае сокращается популяция. Фото из открытых источников

В Китае зафиксировали увеличение скорости сокращения населения, начиная с 1961 года, когда происходил Большой голод эпохи Мао Цзэдуна. В 2023 году население Китая сократилось на рекордные 2,08 млн человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Национальное бюро статистики Китая зафиксировало, что в 2023 году население Китая составляет 1,409 млрд человек, что означает сокращение по сравнению с предыдущим годом на 0,15% или на 2,08 млн. Это большие показатели, чем были зафиксированы в 2022 году, когда население Китая сократилось на 850 тыс., впервые за последние 60 лет.

Основными факторами сокращения населения Китая называют рекордно низкий уровень рождаемости в стране и волну смертей после COVID-19. Общее число смертей в прошлом году в Китае выросло на 6,6% и достигло показателя 11,1 млн человек. Вероятно, это произошло из-за резкой отмены карантинных мер, строго действовавших в КНР три года. Рождаемость снизилась на 5,7% до 9,02 миллиона, а уровень рождаемости был рекордно низким – 6,39 рожденных на 1000 человек.





Китай объявил о различных мерах по поощрению рождаемости, в частности налоговые вычеты, больший отпуск по беременности, родам и жилищные субсидии. Однако многие программы не были реализованы из-за недостаточного финансирования, а существующие считаются среди китайцев скорее незначительной помощью, чем стимулом заводить детей.

В долгосрочной перспективе эксперты ООН прогнозируют сокращение населения Китая на 109 миллионов к 2050 году, что более чем в три раза превышает их предыдущий прогноз в 2019 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай призвал собрать международную мирную конференцию для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что Китай провозгласил "год дружбы" с союзником России.