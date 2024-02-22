В Китае заявили, что история рассудит, кто был прав в войне в Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И в очередной раз повторил тезис, что в войне в Украине главное прекратить боевые действия. Кроме того, по его словам вопрос "украинского кризиса" рассудит история, которая покажет "кто был прав, а кто совершил несправедливость".



Глава МИД Китая Ван И. Фото из открытых источников

После завершения поездки в Европу, которая состояла из посещения Мюнхенской конференции безопасности и визита во Францию и Испанию, глава МИД Китая Ван дал интервью китайским СМИ, где сделал несколько заявлений о войне в Украине.

В своем выступлении Ван И употребил термин "кризис в Украине", которым в Китае называют российско-украинскую войну, указав, что она является одной из двух главных международных горячих точек, которые вызывают негативные последствия по всему миру. По словам министра иностранных дел Китая, продолжение войны в Украине не отвечает общим интересам международного сообщества.

"История рассудит все нюансы этого кризиса, кто был прав, а кто совершил несправедливость. На данный момент самое безотлагательное – восстановить мир", – заявил Ван И.

Ван И подчеркнул, что исторически окончанием любой войны будут мирные переговоры, поэтому Китай "считает, что единственным выходом является политическое решение". По словам китайского представителя, в "украинском кризисе" еще есть проблеск "надежды на мир", поэтому не следует отказываться от мирных переговоров. Кроме того, глава МИД Китая подчеркнул, что его страна будет играть конструктивную роль в безопасности Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Швеции назвали три страны, представляющие наибольшую опасность. Глава службы безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен в ежегодном отчете об угрозах заявила, что Россия представляет наибольшую опасность для страны. Кроме того, в отчете указали, что другие угрозы идут от партнеров Кремля – Ирана и Китая.

Также "Комментарии" писали, что крупнейшие банки Китая начали блокировать платежи из России.