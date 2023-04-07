В Китае заявили, что уже ведут диалог с Москвой и Киевом относительно «конфликта в Украине»

Официальный Пекин находится в тесных контактах со всеми сторонами "конфликта в Украине". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Китая Мао Нин во время брифинга.

Китай. Фото: из открытых источников

Говоря о встрече президента Франции Эммануэля Макрона с главой КНР Си Цзиньпином Мао Нин заявила, что Китай поддерживает диалог со всеми вовлеченными сторонами, "включая Украину".

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Она подчеркнула, что Китай выразил готовность поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только тогда, когда придет время.

"Китай всегда выступает за мирное урегулирование и готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в достижение мира", — добавила представительница.

Отметим, Китайская Народная Республика (КНР), где 6 и 7 апреля с визитом находился президент Франции Эммануэль Макрон, пытаясь убедить Си Цзиньпиня надавить на Россию с целью прекратить войну против Украины, ведет в последнее время интересные дипломатические игры Китайской Народной Республики (КНР). Мы видели заявленный после мартовского визита Си Цзиньпиня в Москву курс на сближение с Россией. Вскоре после этого – подчеркивание, что Китай не признает принадлежности Крыма и Донбасса России, а заявления о дружбе между РФ и КНР носят риторический характер. При этом продолжается игнорирование официальным Пекином официального Киева, однако идут активные переговоры с представителями Евросоюза (ЕС). Что происходит – к чему всё идет? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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