В Китае жуть – погибшие, пропавшие без вести и десятки раненых: что произошло

На сталелитейном заводе на севере Китая произошел мощный взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере двое рабочих, а десятки других были травмированы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg", со ссылкой на китайские государственные информагентства Xinhua и CCTV.

Взрыв. Фото: из открытых источников

Авария произошла на предприятии компании Inner Mongolia Baotou Steel Union в регионе Внутренняя Монголия. СМИ обнародовали кадры, на которых видно огромный столб дыма, поднимающийся над площадкой завода.

По данным Центрального телевидения Китая, кроме двух погибших, еще восемь работников считаются пропавшими без вести. В больницы были доставлены 84 человека.

Местные чиновники заявили, что в отношении ответственных лиц уже приняты меры в соответствии с законодательством. На месте происшествия продолжают работать поисково-спасательные группы.

Стоит отметить, по данным Всемирной ассоциации стали, в 2024 году Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. заняла 16-то место среди крупнейших производителей стали в Китае, выпустив 15 миллионов тонн продукции.

