В Украине поймали китайскую шпионку: пыталась похитить военное оборудование

В Украине зафиксирован случай с признаками шпионской деятельности Китая. Хаджибейский районный суд Одессы рассмотрел дело гражданки КНР Чжан Инънань, подозреваемой в попытке незаконно вывезти за границу оборудование военного назначения, которым стали детали боевого истребителя.

В Украине разоблачили китайскую шпионку. Фото иллюстративное

Как сообщил журналист Евгений Плинский, инцидент произошел 23 июня 2025 года на пункте пропуска "Маяки-Удобное-Паланка" на границе с Молдовой. Чжан Инънань, которая учится в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, следовала рейсовым автобусом по маршруту "Киев-Кишинев".

Во время таможенного контроля девушка избрала "красный коридор" и заявила, что перевозит только личные вещи. Однако рентген-сканирование багажа обнаружило в ее чемодане металлический предмет, тщательно замаскированный среди одежды.

"Согласно маркировке, обнаруженному предмету оказался термодатчик газовый капсульный (ТДК). Это специализированное оборудование, предназначенное для использования в боевых самолетах Су-27 и МиГ-29", — сообщил Плинский.

Сначала Одесская таможня составила протокол по статье о сокрытии товаров от таможенного контроля. Однако впоследствии выяснилось, что дело китайской студентки может иметь гораздо более серьезные последствия. Следователи СБУ в Харьковской области открыли уголовное производство по статьям о пособничестве государству-агрессору и нарушению правил международного экспортного контроля.

Суд закрыл административное производство и передал все материалы в Службу безопасности Украины. Подозреваемая на заседание не явилась. Изъятое оборудование передано СБУ в качестве вещественного доказательства, а дальнейшую судьбу фигурантки будет определять уголовный суд.

Китайская разведка часто использует тактику "непрофессиональных шпионов" или "собирателей по капле", где студенты и аспиранты становятся идеальным прикрытием для сбора технологических секретов. Западные разведки, в частности ФБР и MI5, утверждают, что Пекин использует различные программы для того, чтобы внедрять своих агентов в учреждения для сбора информации.

