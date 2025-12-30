В Україні спіймали китайську шпигунку: намагалася викрасти військове обладнання

В Україні зафіксовано випадок з ознаками шпигунської діяльності Китаю. Хаджибейський районний суд Одеси розглянув справу громадянки КНР Чжан Їн’нань, яку підозрюють у спробі незаконно вивезти за кордон обладнання військового призначення, яким стали деталі бойового винищувача.

В Україні викрили китайську шпигунку. Фото ілюстративне

Як повідомив журналіст Євген Плінський, інцидент стався 23 червня 2025 року на пункті пропуску "Маяки–Удобне–Паланка" на кордоні з Молдовою. Чжан Їн’нань, яка вчиться в Київському національному університету імені Тараса Шевченка, прямувала рейсовим автобусом за маршрутом "Київ-Кишинів".

Під час митного контролю дівчина обрала "червоний коридор" та заявила, що перевозить лише особисті речі. Однак рентген-сканування багажу виявило в її валізі металевий предмет, ретельно замаскований серед одягу.

"Згідно з маркуванням, виявленим предметом виявився термодатчик газовий капсульний (ТДК). Це спеціалізоване обладнання, призначене для використання в бойових літаках Су-27 та МіГ-29", — повідомив Плінський.

Спершу Одеська митниця склала протокол за статтею про приховування товарів від митного контролю. Проте згодом з’ясувалося, що справа китайської студентки може мати значно серйозніші наслідки. Слідчі СБУ в Харківській області відкрили кримінальне провадження за статтями про пособництво державі-агресору та порушення правил міжнародного експортного контролю.

Суд закрив адміністративне провадження та передав усі матеріали до Служби безпеки України. Підозрювана на засідання не з’явилася. Вилучене обладнання передано СБУ як речовий доказ, а подальшу долю фігурантки визначатиме кримінальний суд.

Китайська розвідка часто використовує тактику "непрофесійних шпигунів" або "збирачів по краплі", де студенти та аспіранти стають ідеальним прикриттям для збору технологічних секретів. Західні розвідки, зокрема ФБР та MI5 стверджують, що Пекін використовує різні програми для того, щоб вкорінювати своїх агентів в установи для збору інформації.

