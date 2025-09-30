Війна в Україні: Китай висловився з приводу "миру"

Китай активно сприяє політичному врегулюванню війни в Україні, а також продовжуватиме докладати зусиль для припинення вогню. Як повідомляє портал "Коментарі", таку заяву зробив посол Китаю в Україні Ма Шенкунь.

Посол Китаю в Україні Ма Шенкунь Фото: із відкритих джерел

"Ми повною мірою розуміємо ті випробування, які сьогодні переживає український народ. Китай послідовно дотримується об'єктивної та справедливої позиції, активно закликає до мирних переговорів та сприяє політичному врегулюванню", — заявив посол Китаю.

Дипломат також підкреслив, що Китай готовий у співпраці з міжнародною спільнотою продовжувати докладати конструктивних зусиль для припинення вогню та якнайшвидшого досягнення справедливої, тривалої та обов'язкової дотримання мирної угоди.

За його словами, Китай та Україна є стратегічними партнерами і протягом 33 років дипломатичних відносин послідовно дотримуються принципів взаємної поваги та взаємної вигоди.

"Китай залишається найбільшим торговим партнером України. Економіки Китаю та України чудово доповнюють одна одну", — додав Ма Шенкунь.

