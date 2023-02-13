Воздушный шар в небе Китая. Руководство страны обвиняет США в шпионаже

Китай обнаружил неопознанный летающий объект возле города Жичжао на берегу Желтого моря, сообщают китайские СМИ. Между тем, Министерство иностранных дел в Пекине обвинило США в том, что их воздушные шары неоднократно залетали в воздушное пространство Китая без разрешения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Китай обвиняет США в шпионаже. Фото из открытых источников

Появление неизвестного летающего объекта у побережья Китая произошло после серии сообщений о том, что подобные объекты были замечены и сбиты над США и Канадой. В начале февраля Пентагон назвал воздушный шар над своей территорией шпионским устройством Китая и сбил его.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Теперь воздушные объекты обнаружили над Китаем, а спикер МИД Ван Вэньбинь обвинил США в неоднократном незаконном пересечении их воздушного пространства американскими приборами.

"Только с прошлого года американские высотные воздушные шары незаконно пересекли воздушное пространство Китая более 10 раз без одобрения соответствующих китайских органов", – сказал Ван.

Кроме пересечения воздушного пространства Китай обвинил США и в шпионаже.

"Долгое время США злоупотребляли своими собственными технологическими преимуществами, чтобы совершать широкомасштабное и неизбирательное прослушивание телефонных разговоров и кражу секретов со всего мира, включая своих союзников", — сказал Ван, добавив, что США "крупнейший в мире постоянный преступник и империя слежки".

Неизвестный объект, который обнаружили рыбалку 12 февраля вскоре власти Китая планируют сбить и призвали граждан быть осторожными и фотографировать возможные обломки устройства.

"Если обломки падают у вашего судна, пожалуйста, сделайте фотографии, чтобы задокументировать это. Если позволяют условия, пожалуйста, помогите нам достать обломки", — сообщили в МИД Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон предоставил тревожную информацию о китайском воздушном шаре.

Также "Комментарии" писали о том, почему военные используют воздушные шары для шпионажа.