Воздушный шар в небе Китая. Руководство страны обвиняет США в шпионаже

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Slava Kot
Китай обнаружил неопознанный летающий объект возле города Жичжао на берегу Желтого моря, сообщают китайские СМИ. Между тем, Министерство иностранных дел в Пекине обвинило США в том, что их воздушные шары неоднократно залетали в воздушное пространство Китая без разрешения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.
Китай обвиняет США в шпионаже. Фото из открытых источников
Появление неизвестного летающего объекта у побережья Китая произошло после серии сообщений о том, что подобные объекты были замечены и сбиты над США и Канадой. В начале февраля Пентагон назвал воздушный шар над своей территорией шпионским устройством Китая и сбил его.
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Теперь воздушные объекты обнаружили над Китаем, а спикер МИД Ван Вэньбинь обвинил США в неоднократном незаконном пересечении их воздушного пространства американскими приборами.
Кроме пересечения воздушного пространства Китай обвинил США и в шпионаже.
Неизвестный объект, который обнаружили рыбалку 12 февраля вскоре власти Китая планируют сбить и призвали граждан быть осторожными и фотографировать возможные обломки устройства.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон предоставил тревожную информацию о китайском воздушном шаре.
Также "Комментарии" писали о том, почему военные используют воздушные шары для шпионажа.
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