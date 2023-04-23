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Заявления китайского посла во Франции – не повод разгонять измену, - Денисенко

Директор Украинского института будущего считает высказывание дипломата – «игрой», или «приглашением в игру»

сегодня, 17:49
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Автор:

Моесеенко Валентина

Свое видение скандального высказывания посла Китая во Франции Лу Шайе в интервью французскому телеканалу обнародовал в соцсетях директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, пишут "Комментарии". Политик и аналитик приводит свои доводы.

Заявления китайского посла во Франции – не повод разгонять измену, - Денисенко

Высказывания дипломата – еще не официальная позиция Пекина


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"Пока это не официальная позиция Китая, особенно, учитывая, что под удар ставится не только Украина, но и прямые сателлиты Китая в Централтной Азии (особенно Казахстан, — пишет он. — Теоретически — это можно рассматривать как определенное прощупывание Пекином разных позиций, особенно, учитывая, что неделю назад другой посол Китая (посол в ЕС) заявил, что поддержка РФ — это риторические фигуры, иначе можно допустить, что Пекин через Актеров второго уровня запускает разные месседжи для разных аудиторий. игры – сказать что-то, не сказав ничего, хотя нельзя исключать и то, что посол просто сказал что-то то, чего не планировал сказать, ведь он и раньше "грешил" не совсем корректными заявлениями".

Как убежден Денисенко, пока точно нет смысла разгонять измену – ее еще точно нет и самое главное: Китай не хочет никакой реставрации СССР, а потому даже если все это утверждена в Пекине игра, то точно не для усиления РФ. Китаю это просто не нужно.

"Украина должна точно вызвать посла на ковер в МИД, но нужно говорить не на языке ультиматумов, а вести переговоры о повышении уровня включенности Китая в давлении на РФ", — говорит политик.

По его прогнозам, лидер Китая не будет пока говорить с Зеленским. Причина – он не может провести разговор ради разговора. Пока нет точек пересечения, поэтому нам нужно максимально давить на коммуникацию второго уровня.

"Ничего страшного не произошло. Говорить о том, что коммуникация с Китаем не нужна – это глупость. Это большая игра. И нам нужно становиться игроками, а не детьми, вылетающими в первом же туре", — заключает Вадим Денисенко.

Как писали "Комментарии", Европейские государства с гневом отреагировали на то, что китайский посланник подверг сомнению независимость бывших советских государств, запятнав попытки Китая судиться с лидерами в регионе и повысить свои полномочия по мирному посредничеству после вторжения России в Украину.

Читайте на страницах "Комментариев" — союзники Украины резко ответили на скандальные заявления китайского посла.



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Источник: https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/pfbid0oVs68BnzTb4yHYVvYJAkKasLuTyigxDnu95px9tvYmRhqwcTkgg6YmkY4iJZY6w2l?__cft__[0]=AZW-T40U8ZYT50_fOZxkYaYZL-U1FcGBKCPoSMAbQ581knjFNOZPxnRvot-1fR-bvAsUSYDW9gZYhbgJqTsdPf3Lrbp3BmwpMUw1YmFohxDXXrBMudbmcqaKQ8q
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