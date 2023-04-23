Заявления китайского посла во Франции – не повод разгонять измену, - Денисенко

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Моесеенко Валентина
Свое видение скандального высказывания посла Китая во Франции Лу Шайе в интервью французскому телеканалу обнародовал в соцсетях директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, пишут "Комментарии". Политик и аналитик приводит свои доводы.
Высказывания дипломата – еще не официальная позиция Пекина
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Как убежден Денисенко, пока точно нет смысла разгонять измену – ее еще точно нет и самое главное: Китай не хочет никакой реставрации СССР, а потому даже если все это утверждена в Пекине игра, то точно не для усиления РФ. Китаю это просто не нужно.
По его прогнозам, лидер Китая не будет пока говорить с Зеленским. Причина – он не может провести разговор ради разговора. Пока нет точек пересечения, поэтому нам нужно максимально давить на коммуникацию второго уровня.
Как писали "Комментарии", Европейские государства с гневом отреагировали на то, что китайский посланник подверг сомнению независимость бывших советских государств, запятнав попытки Китая судиться с лидерами в регионе и повысить свои полномочия по мирному посредничеству после вторжения России в Украину.
Читайте на страницах "Комментариев" — союзники Украины резко ответили на скандальные заявления китайского посла.
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