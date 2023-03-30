Заявления Си Цзиньпина о готовности к войне и военном сотрудничестве с РФ: к чему готовиться Украине и миру

Минобороны Китая заявило о готовности сотрудничества с российской армией. А китайский лидер Си Цзиньпин призвал своих генералов готовиться к войне. Что означают такие новости из КНР? Готов ли Пекин помогать Москве в ее войне против Украины? К чему готовиться и нашей стране, и в целом демократическому миру?

Готов ли Китай воевать с Россией против Запада. Фото из открытых источников

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик рассуждает так:

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"Я бы пока не спешил с оценками такой китайской риторики. Мы не знаем точную цитату и контекст "воинственного" высказывания Си Цзиньпина. Но есть ряд моментов, которые следует понимать".

Во-первых, поясняет эксперт, китайская армия не воевала с 60-х годов, со времен пограничного столкновения с Индией. Поэтому многие китайские офицеры говорят о необходимости проверки боеспособности армии КНР в локальной войне.

"Так или иначе, рано или поздно, Китай в нее ввяжется. Да, будет балансировать, стараться уйти от столкновения с глобальными игроками (поэтому я сомневаюсь, что будет война за Тайвань). Но участие КНР в каком-либо военном конфликте локального характера более чем возможно", – считает Виталий Кулик.

Во-вторых, продолжает он, китайская армия проходит процесс модернизации. Согласно документам, принятым на съезде, КНР должна была провести соответствующую реформы вооруженных сил до 2027 года.

"На данный момент китайская армия делится на две части. Одна – высокомодернизированные, высокотехнологичные силы специальных операций, боеспособность которых сложно оценивать, поскольку они не применялись в реальных боевых действиях, у них нет опыта. Вторая – народная армия, по факту, "мобики". Качество этих вооруженных сил достаточно низкое. У них нет опыта выполнения боевых задач в новых условиях, которые требуют значительных знаний, умений. Поэтому, на мой взгляд, Китаю предстоит сперва провести завершающую фазу модернизации своей армии. И быть готовым к разным вызовам, о которых и говорил Си Цзиньпин. В том числе – к возможным боестолкновениям, к повышению ставок, к бряцанью оружием, к проведению маневров и локальных войн. Нельзя исключать (хоть в ближайшее время я не вижу такой перспективы, но всё может быстро измениться), что Китай пойдет на создание военных баз на других континентах или в соседних странах. Что уже делается, к примеру, в Таджикистане", – подчеркивает эксперт.

Отсюда, по его мнению, и обращение Си Цзиньпиня к своим генералам, чтобы они были готовы к осуществлению боевых задач.

"Для глобальной безопасности это значит, что КНР станет вкладывать больше средств в новейшее вооружения, продолжит модернизировать свои вооруженные силы, создавать силы спецназначения, оснащенные искусственным интеллектом, дронами, высокотехнологическим оружием. Изучая опыт войны в Украине, будет создавать некое подобие сил, способных вести подобные боевые действия – в условиях как нападения, так и защиты. Продолжит повышать свою способность конкурировать с Западом в космосе, на океане, в киберпространстве. Вызовы безопасности Китая – гибридны. Соответственно, использование его вооруженных сил также будет гибридным. КНР будет к этому готовится. Эпоха содержания невоюющих больших армий прошла. И Китай будет менять концепцию использования вооруженных сил. Без боевого применения – это дорогое удовольствие с сомнительным бенефитом", – констатирует Виталий Кулик.

Комментируя заявление китайского Минобороны о готовности сотрудничества с российской армией, эксперт акцентирует, что Китай не хочет никаких союзнических обязательств перед РФ.

"Он не видит ее своим союзником. Об этом в Пекине говорят практически открыто. Для Китая нынешняя РФ – это клиент для патрона, это попутчик в реализации стратегических целей КНР. И Китай не ввяжется вместе с Россией в войну. Не будет ее союзником, не станет спасать от поражения и распада, если таковые будут происходить. В то же время, как я не раз говорил, Китай заинтересован в войне в Украине. Но в войне малой интенсивности, без рисков ее интернационализации и применения оружия массового поражения, – уточняет Виталий Кулик. – Путем войны малой интенсивности, подрывается и истощается как Запад (прежде всего экономически), так и Россия (она всё ближе к Китаю, которому всё больше отдает, получая взамен куда меньше, дозировано). Такая ситуация полностью устраивает Пекин. Но я не исключаю, что в какой-то момент, когда повысятся ставки, Китай может пойти на болезненные для себя, своей экономики действия. Такие, как частичное нарушение санкционного режима – и поставки РФ техники, боеприпасов, оружия в ограниченных объемах. В таком случае, мир окажется перед угрозой больших – горячих – локальных войн. В которых Китай может поучаствовать".

По мнению эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, слова Папы Римского Франциска о том, что мы скатываемся к Третьей мировой войне, начали воплощаться в жизнь. Пока в виде Холодной войны 2.0. Будем надеяться, отмечает эксперт, что это всё не перейдет в горячую фазу в рамках мировой войны.

было заключено консенсусное соглашение. По своему значению оно даже выше, чем коалиции и союзы. Два ядерных государства, одно из которых имеет второй в мире ВВП (Китай), а другое – вторую в мире ядерную мощь (Россия), договорились помогать друг другу в реализации своих геополитических целей", – считает Олег Стариков. "Во время недавнего визита председателя Си к президенту Пу в Москву

Он уверен, что данное консенсусное соглашение направлено, прежде всего, не против Украины, а против США и государств, которые наряду со Штатами входят в военно-политический союз AUKUS (Австралия, Великобритания) на Тихоокеанском театре военных действий.

"К 2027 году Китай планирует обогнать США по ВВП и военной мощи. И он намерен решать вопросы по присоединению территорий (Тайвань), а также полному доминированию в Тихоокеанском регионе, выходу туда своего флота. Сейчас это не удается, так как США своей мощью (конкретно Тихоокеанским флотом и созданием AUKUS) этому препятствуют", – поясняет эксперт.

Чтобы осуществить эти цели, продолжает Олег Стариков, КНР не хватает ядерной триады в наземной и морской (точнее – подводной) компоненте.

"Решать эти вопросы Китаю будет помогать Россия, предоставляя оружейный плутоний (239) или оружейный уран (235). Что позволит КНР замкнуть цикл производства ядерного оружия. Кроме того, россияне помогут китайцам с ПЛАРБ (атомная подводная лодка с баллистическими ракетами). Эта компонента у РФ находится на уровне США (у России – 60 подлодок, из которых примерно 50 – атомные, у Штатов – 64 подлодки), – подчеркивает эксперт. – В свою очередь, Китай будет оказывать помощь обложенной санкциями России, покупая ее углеводороды, сх-продукцию, ядерное топливо, а также продавая ей необходимые компоненты для изделий машиностроения (тех же дронов), снабжая чипами. Резюмируя: КНР и РФ сейчас зеркально применили в отношении США так называемую "доктрину Киссинджера", которая в свое время, благодаря сближению Штатов и Китая, помогла развалить СССР".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что появилась реакция Китая на размещение российского ядерного оружия в Беларуси.

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