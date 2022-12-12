Арестован заместитель председателя Европарламента. Ей предъявили обвинение

Заместителю председателя Европейского парламента Еве Кейли было предъявлено обвинение и арестовано 11 декабря. Кроме Кейли обвинения получили еще пять человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на бельгийское издание L'Echo.

Заместитель председателя Европарламента Ева Кейли. Фото: из открытых источников

Все арестованные лица обвиняются во введении преступной деятельности, коррупции и отмывании денег. Кроме заместителя председателя Европейского парламента Евы Кейли задержали ее отца, партнера и помощников парламента, родом из Италии.

Кроме того, спецслужбы провели обыск в доме 59-летнего евродепутата Марка Тарабелли. Однако его не арестовали, ведь у него депутатская неприкосновенность.

Бельгийское издание сообщает, что у одного из подозреваемых найдены наличные в доме на сумму 60 тыс. евро. У Евы Кейли также нашли сумки с деньгами, однако пока полиция не успела сосчитать сумму денег.

"Сегодня суть расследования заключается в анализе выступлений европейских парламентариев, публично вставших на сторону Катара, в то время как страну подозревают коррумпировании ключевых фигур в Европейском парламенте, чтобы улучшить свой имидж в глазах общественности", — сообщает L'Echo.

Бельгийские СМИ пишут, что Катар отправлял "значительные суммы денег" и "ценные подарки" чиновникам ЕС, чтобы усилить свои политические и стратегические позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что евродепутат ответил на подарок от Пригожина, который планировал послать кувалду в Европарламент.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Финляндии, критикующей Европу из-за войны в Украине.

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