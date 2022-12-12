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Арестован заместитель председателя Европарламента. Ей предъявили обвинение

По подозрению в коррупции полиция арестовала заместителя председателя Европейского парламента. По обвинениям женщина с сообщниками получала значительные деньги от Катара.

сегодня, 12:40
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Автор:

Slava Kot

Заместителю председателя Европейского парламента Еве Кейли было предъявлено обвинение и арестовано 11 декабря. Кроме Кейли обвинения получили еще пять человек. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на бельгийское издание L'Echo.

Арестован заместитель председателя Европарламента. Ей предъявили обвинение

Заместитель председателя Европарламента Ева Кейли. Фото: из открытых источников

Все арестованные лица обвиняются во введении преступной деятельности, коррупции и отмывании денег. Кроме заместителя председателя Европейского парламента Евы Кейли задержали ее отца, партнера и помощников парламента, родом из Италии.

Кроме того, спецслужбы провели обыск в доме 59-летнего евродепутата Марка Тарабелли. Однако его не арестовали, ведь у него депутатская неприкосновенность.

Бельгийское издание сообщает, что у одного из подозреваемых найдены наличные в доме на сумму 60 тыс. евро. У Евы Кейли также нашли сумки с деньгами, однако пока полиция не успела сосчитать сумму денег.

"Сегодня суть расследования заключается в анализе выступлений европейских парламентариев, публично вставших на сторону Катара, в то время как страну подозревают коррумпировании ключевых фигур в Европейском парламенте, чтобы улучшить свой имидж в глазах общественности", — сообщает L'Echo.

Бельгийские СМИ пишут, что Катар отправлял "значительные суммы денег" и "ценные подарки" чиновникам ЕС, чтобы усилить свои политические и стратегические позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что евродепутат ответил на подарок от Пригожина, который планировал послать кувалду в Европарламент.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Финляндии, критикующей Европу из-за войны в Украине.



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Источник: https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/general/soupcons-de-corruption-par-le-qatar-la-vice-president-du-parlement-europeen-inculpee-et-ecrouee/10433894.html
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