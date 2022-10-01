Авария на газопроводе "Северный поток-2" вызвана взрывчаткой с сотнями килограмм тротила

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Slava Kot
По состоянию на 1 октября утечку удалось ликвидировать. Но причиной крушения на линии газопровода называют сотни килограмм тротила. Именно с такими комментариями отправили доклад представители Дании и Швеции в ООН. Об этом сообщает издание B usinessinsider.
Авария на газопроводе вызвана взрывчаткой с сотнями килограмм тротила. Фото с открытых источников
26 сентября произошла авария на трубопроводе " Северный поток-2", из-за которой в Балтийское море попало большое количество газа, а сам газопровод остановил поставки газа. Две утечки были зафиксированы в территориальных водах Дании и еще две в экономической зоне Швеции.
После этого западные политики намекали, что в этой аварии есть заинтересованные стороны, прямо не называя Российскую Федерацию. Однако РФ долго не отсиживалась и обвинила в прекращении работы газопроводов США. По заявлениям России, для американцев было выгодно остановить поставки газа в Европу, ведь теперь ЕС будет покупать энергоресурс в США.
Но стоит отметить, что РФ повлекла за собой энергетический кризис в Европе и постоянно шантажирует ЕС прекращением поставки газа. К примеру, 1 октября Россия прекратила поставлять газ в Италию, как отметили в РФ из-за юридических нюансов.
Дания и Швеция начала работать над установлением причин аварии и подала свой отчет в ООН, в котором страны предположили, что это было сделано специально.
Ранее портал "Комментарии" сообщал об оружии президента РФ Владимира Путина, которое он применит зимой против ЕС.
Также "Комментарии" писали, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о неизменности украинских территорий. Ее заблокировала Российская Федерация, имеющая право вето в ООН.
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