Авария на газопроводе "Северный поток-2" вызвана взрывчаткой с сотнями килограмм тротила

По состоянию на 1 октября утечку удалось ликвидировать. Но причиной крушения на линии газопровода называют сотни килограмм тротила. Именно с такими комментариями отправили доклад представители Дании и Швеции в ООН. Об этом сообщает издание B usinessinsider.



Авария на газопроводе вызвана взрывчаткой с сотнями килограмм тротила. Фото с открытых источников

26 сентября произошла авария на трубопроводе " Северный поток-2", из-за которой в Балтийское море попало большое количество газа, а сам газопровод остановил поставки газа. Две утечки были зафиксированы в территориальных водах Дании и еще две в экономической зоне Швеции.

После этого западные политики намекали, что в этой аварии есть заинтересованные стороны, прямо не называя Российскую Федерацию. Однако РФ долго не отсиживалась и обвинила в прекращении работы газопроводов США. По заявлениям России, для американцев было выгодно остановить поставки газа в Европу, ведь теперь ЕС будет покупать энергоресурс в США.

Но стоит отметить, что РФ повлекла за собой энергетический кризис в Европе и постоянно шантажирует ЕС прекращением поставки газа. К примеру, 1 октября Россия прекратила поставлять газ в Италию, как отметили в РФ из-за юридических нюансов.

Дания и Швеция начала работать над установлением причин аварии и подала свой отчет в ООН, в котором страны предположили, что это было сделано специально.

"Сотни килограммов тротила были использованы для повреждения газопровода Nord Stream", — сообщили Швеция и Дания, уведомив ООН.

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