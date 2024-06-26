Белорусам придется расплачиваться за дружбу с РФ: какое решение принял ЕС

Послы стран-членов Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси за поддержку войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении представительства Бельгии в Совете ЕС в Twitter (Х).

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Как отмечается, в среду, 26 июня, комитет постоянных представителей ЕС достиг принципиального согласия по новому пакету санкций против белорусского режима.

Санкции являются ответом ЕС на поддержку Беларусью захватнической войны РФ против Украины.

"Этот пакет усилит наши ответные меры на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций", — говорится в сообщении.

Отметим, в понедельник, 24 июня, Совет Европы официально принял новый пакет санкций против России за войну против Украины. Это уже 14-й пакет антироссийских санкций с начала полномасштабного вторжения.

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