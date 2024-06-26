Белорусам придется расплачиваться за дружбу с РФ: какое решение принял ЕС

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Кравцев Сергей
Послы стран-членов Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси за поддержку войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении представительства Бельгии в Совете ЕС в Twitter (Х).
Европейский Союз. Фото: из открытых источников
Как отмечается, в среду, 26 июня, комитет постоянных представителей ЕС достиг принципиального согласия по новому пакету санкций против белорусского режима.
Санкции являются ответом ЕС на поддержку Беларусью захватнической войны РФ против Украины.
Отметим, в понедельник, 24 июня, Совет Европы официально принял новый пакет санкций против России за войну против Украины. Это уже 14-й пакет антироссийских санкций с начала полномасштабного вторжения.
Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где отреагировал на новые санкции против России, предусматривающие экономические и индивидуальные ограничения в ответ на российскую агрессию против Украины. Песков прямо заявил, что Москва планирует обходить санкции Европейского Союза, как это делала и раньше.
Также издание "Комментарии" сообщало – Администрация Байдена намеренно вводила более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы, чтобы удержать цены на топливо перед выборами. Издание "The Wall Street Journal" раскрыло подробности.
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