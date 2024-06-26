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Белорусам придется расплачиваться за дружбу с РФ: какое решение принял ЕС

ЕС введет новые санкции против Беларуси: решение уже поддержано

26 июня 2024, 15:55
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Кравцев Сергей
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Послы стран-членов Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против Беларуси за поддержку войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении представительства Бельгии в Совете ЕС в Twitter (Х).

Белорусам придется расплачиваться за дружбу с РФ: какое решение принял ЕС

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

Как отмечается, в среду, 26 июня, комитет постоянных представителей ЕС достиг принципиального согласия по новому пакету санкций против белорусского режима.

Санкции являются ответом ЕС на поддержку Беларусью захватнической войны РФ против Украины.

"Этот пакет усилит наши ответные меры на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций", — говорится в сообщении.

Отметим, в понедельник, 24 июня, Совет Европы официально принял новый пакет санкций против России за войну против Украины. Это уже 14-й пакет антироссийских санкций с начала полномасштабного вторжения.                                                                             

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где отреагировал на новые санкции против России, предусматривающие экономические и индивидуальные ограничения в ответ на российскую агрессию против Украины. Песков прямо заявил, что Москва планирует обходить санкции Европейского Союза, как это делала и раньше.

Также издание "Комментарии" сообщало – Администрация Байдена намеренно вводила более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы, чтобы удержать цены на топливо перед выборами. Издание "The Wall Street Journal" раскрыло подробности.




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Источник: https://twitter.com/EU2024BE/status/1805918751994290356?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1805918751994290356%7Ctwgr%5Ec89e2eed59dd88082626e4c7d031992781d8f0a7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024
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