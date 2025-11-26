Без цього мирної угоди по Україні не буде: Фон дер Ляєн розкрила п’ять червоних ліній ЄС

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн окреслила п’ять ключових пріоритетів, які мають бути закладені у мирну угоду для України. Про це вона заявила на пленарному засіданні Європейського парламенту 26 листопада.

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Перший пункт на якому наполягає ЄС – справедливий та тривалий мир. Фон дер Ляєн підкреслила, що будь-яка угода має забезпечити стабільну безпеку для України та всієї Європи. Вона зазначила, що Україна, як суверенна держава, повинна мати повну свободу для власних збройних сил та надійні гарантії безпеки.

Другий Пункт – суверенітет України. Президентка Єврокомісії наголосила, що легітимізація порушення кордонів відкриває шлях до нових конфліктів. Вона додала, що майбутнє України – в Європейському Союзі, і це є ключовим елементом системи гарантій безпеки.

Третій пункт – фінансова підтримка України. ЄС взяв на себе зобов’язання покрити фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Фон дер Ляєн зазначила, що серед джерел фінансування можуть бути й заморожені російські активи. Наступним кроком стане підготовка відповідних правових документів.

Четвертий пункт – активна участь України, ЄС та НАТО у мирних перемовинах.

П’ятий пункт – повернення викрадених Росією українських дітей. Цей пункт, за словами фон дер Ляєн, є одним із пріоритетів мирної угоди.

