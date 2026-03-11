Близко ли конец Орбана: что показывает опрос перед выборами в Венгрии

За месяц до парламентских выборов в Венгрии новые социологические опросы свидетельствуют о росте политической конкуренции и о сильных позициях оппозиции. Согласно исследованию "Исследовательского центра 21", оппозиционная партия "Тиса" сохраняет заметное преимущество над руководящей партией премьер-министра Виктора Орбана "Фидес".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Опрос, проведенный по заказу издания 24.hu, показал, что среди заявляющих о намерении обязательно прийти на выборы избирателей 53% готовы поддержать "Тису", тогда как за "Фидес" проголосовали бы 39%. Таким образом, разрыв между двумя основными политическими силами составляет около 14 процентных пунктов.

Если учитывать всех опрошенных граждан, то результаты также демонстрируют преимущество оппозиции. В этом случае 38% венгров поддержали бы "Тису", в то время как 30% отдали бы голоса за партию Орбана. Среди уже определившихся со своим выбором избирателей разница между партиями составляет около 10 пунктов.

Исследователи также отмечают значительную концентрацию политической поддержки вокруг двух главных партий. По данным опроса, 92% избирателей готовы проголосовать именно за одну из них. Другие политические силы получают значительно меньшую поддержку и преодолеть 5% барьер, кроме "Фидес" и "Тисы", может только партия "Наша Родина", которая имеет 6%. "Демократическая коалиция" и "Венгерская партия двухвостого пса" набирают около 1% каждая.

Опрос проводился со 2 по 6 марта среди 1200 респондентов. Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля.

