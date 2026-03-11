logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Чи близько кінець Орбана: що показують опитування перед виборами в Угорщині
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи близько кінець Орбана: що показують опитування перед виборами в Угорщині

Нове опитування показує лідерство опозиційної партії "Тиса" над "Фідес" Віктора Орбана перед парламентськими виборами в Угорщині.

11 березня 2026, 10:00
Автор:
avatar

Slava Kot

За місяць до парламентських виборів в Угорщині нові соціологічні опитування свідчать про зростання політичної конкуренції та сильні позиції опозиції. Згідно з дослідженням "Дослідницького центру 21", опозиційна партія "Тиса" зберігає помітну перевагу над керівною партією прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес".

Чи близько кінець Орбана: що показують опитування перед виборами в Угорщині

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Опитування, проведене на замовлення видання 24.hu, показало, що серед виборців, які заявляють про намір обов’язково прийти на вибори, 53% готові підтримати "Тису", тоді як за "Фідес" проголосували б 39%. Таким чином, розрив між двома основними політичними силами становить близько 14 відсоткових пунктів.

Якщо враховувати всіх опитаних громадян, результати також демонструють перевагу опозиції. У цьому випадку 38% угорців підтримали б "Тису", тоді як 30% віддали б голоси за партію Орбана. Серед виборців, які вже визначилися зі своїм вибором, різниця між партіями становить близько 10 пунктів.

Дослідники також відзначають суттєву концентрацію політичної підтримки навколо двох головних партій. За даними опитування, 92% виборців готові проголосувати саме за одну з них. Інші політичні сили отримують значно меншу підтримку і подолати 5% бар’єр, крім "Фідес" та "Тиси", може лише партія "Наша Батьківщина", яка має 6%. "Демократична коаліція" та "Угорська партія двохвостого пса" набирають близько 1% кожна.

Опитування проводилося з 2 по 6 березня серед 1200 респондентів. Парламентські вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Орбана проблеми. Угорщина ухвалила екстрене рішення.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський жорстко висловився про Орбана.



Джерело: https://24.hu/belfold/2026/03/11/21-kutatokozpont-felmeres-2026-marcius-partok-tamogatottsaga/
