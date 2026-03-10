logo_ukra

У Орбана проблеми: Угорщина ухвалила екстрене рішення

Уряд Віктора Орбана заборонив експорт нафти, бензину та дизеля і розблокував стратегічні резерви.

10 березня 2026, 13:35
Угорський уряд ухвалив екстрене рішення про заборону експорту нафти та палива і часткове використання стратегічних резервів. Про це повідомив міністр економіки країни Мартон Надь, пояснивши крок різким зростанням цін на енергоносії та нестабільністю на світових ринках.

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Згідно з рішенням уряду прем’єр-міністра Віктора Орбана, заборона поширюється на експорт сирої нафти, бензину та дизельного пального. Щоб компенсувати дефіцит пального угорська влада дозволила використати частину державних стратегічних резервів, яких має вистачити приблизно на 45 днів споживання.

У Будапешті пояснюють цей крок енергетичною кризою, спричиненою загостренням конфлікту на Близькому Сході, а також через "нафтову блокаду" України. Саме так Мартон Надь назвав проблеми з транспортуванням російської нафти через трубопровід "Дружба", які сталися в результаті пошкоджень інфраструктури після атак Росії.

"Через іранську війну та нафтову блокаду України міжнародні ціни на нафту різко зростають. Щоб уникнути негативних наслідків, уряд ухвалив наступне вирішення: Для захисту угорських сімей, підприємств, фермерів та перевізників ми запровадимо захищену ціну на паливо від сьогодні, вище якої роздрібні ціни не можуть зростати", — йдеться в заяві Надя.

Однак ця норма діятиме лише для транспортних засобів з угорськими номерними знаками.

Використання стратегічних запасів та обмеження експорту дозволяють уряду Угорщини тимчасово стабілізувати ціни та забезпечити постачання пального для населення за місяць до виборів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи близько кінець Орбана в Угорщині. Що показують опитування перед виборами.

Також "Коментарі" писали, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна може заблокувати фінансову допомогу Україні, якщо Орбан втратить посаду після виборів в Угорщині.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1DG9oALZfY/
