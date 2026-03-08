logo

Близко ли конец Орбана в Венгрии: что показывают опросы перед выборами
НОВОСТИ

Близко ли конец Орбана в Венгрии: что показывают опросы перед выборами

Опросы перед выборами в Венгрии показывают рост поддержки оппозиции. Сможет ли Петер Мадяр победить Виктора Орбана.

8 марта 2026, 16:35
Автор:
avatar

Slava Kot

12 апреля в Венгрии состоятся парламентские выборы, которые могут стать самым серьезным вызовом для действующего премьер-министра Виктора Орбана за 15 лет его правления страной. Кампания входит в финальную фазу, а результаты социологии демонстрируют возможное приближение конца для венгерского лидера.

Близко ли конец Орбана в Венгрии: что показывают опросы перед выборами

Сможет ли Петер Мадяр победить Виктора Орбана. Фото из открытых источников

По данным опроса, обнародованного Politico, оппозиционная партия Петера Мадяра "Тиса" опережает правящую партию Орбана "Фидес". Политический проект бывшего члена "Фидес" и депутата Европарламента набирает 47% поддержки. Результаты партии "Фидес" составляет 39%, что является самым плохим результатом за 16 лет правления Орбана.

Близко ли конец Орбана в Венгрии: что показывают опросы перед выборами - фото 2

Выборы в Венгрии: результаты опроса

Однако провластный Институт Незепонта утверждает, что у "Фидес" остается резерв из 200-300 тысяч неактивных сторонников, которых можно мобилизовать до дня голосования. По их оценкам, электорат "Тисы" уже максимально активизирован, что уменьшает потенциал дополнительного роста для оппозиционной партии.

Прогнозная платформа Polymarket также показывает преимущество оппозиции. По состоянию на начало марта Петер Мадяр имеет 56% шансов возглавить правительство, в то время как шансы Орбана оцениваются в 41%.

Близко ли конец Орбана в Венгрии: что показывают опросы перед выборами - фото 2

Выборы в Венгрии — результаты опроса

Партия "Фидес" доминирует в венгерской политике с 2010 года, приобретая конституционное большинство в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. На прошлых выборах она получила более 54% голосов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан собрался интимными видео шантажировать своего главного соперника.

Также "Комментарии" писали, что в ЕС назвали Венгрию позором для Европы.



