Скандал в Угорщині: Орбан зібрався інтимними відео шантажувати свого головного суперника

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що команда прем’єра Угорщини Віктора Орбана готує проти нього кампанію з використанням інтимних відео, які нібито були зняті прихованою камерою. За словами Мадяра, угорський лідер вдається до шантажу "у російському стилі" перед виборами в країні.
Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел
Петер Мадяр в соцмережі X повідомив, що журналістам розіслали посилання на відеозапис інтимного характеру.
За його словами, такі спроби команди Орбана мають на меті відвернути увагу від реальних проблем перед початком виборів в Угорщині. Попри можливість оприлюдення інтимних відео, Мадяр стверджує, що не поведеться на подібний шантаж.
Парламентські вибори в Угорщині призначені на 12 квітня. За даними Інституту Republikon, партія "Тиса" випереджає "Фідес" Орбана серед виборців, які визначилися з результатом 47% проти 38%.
Також "Коментарі" писали, що Орбан зробив нову скандальну заяву про Україну та звинуватив українців.