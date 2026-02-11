logo_ukra

Головна Новини Світ Європа Скандал в Угорщині: Орбан зібрався інтимними відео шантажувати свого головного суперника
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандал в Угорщині: Орбан зібрався інтимними відео шантажувати свого головного суперника

В Угорщині розгортається політичний скандал напередодні парламентських виборів. Мадяр звинуватив команду Орбана у підготовці шантажу інтимними відео.

11 лютого 2026, 10:12
Автор:
avatar

Slava Kot

Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що команда прем’єра Угорщини Віктора Орбана готує проти нього кампанію з використанням інтимних відео, які нібито були зняті прихованою камерою. За словами Мадяра, угорський лідер вдається до шантажу "у російському стилі" перед виборами в країні.

Скандал в Угорщині: Орбан зібрався інтимними відео шантажувати свого головного суперника

Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел

Петер Мадяр в соцмережі X повідомив, що журналістам розіслали посилання на відеозапис інтимного характеру.

"Сьогодні багатьом журналістам надіслали посилання, на якому було записано відео з кімнати. Підозрюю, що вони планують опублікувати запис, можливо, підроблений та записаний за допомогою пристроїв секретної служби, на якому ми з моєю тодішньою дівчиною маємо інтимний контакт", — пише Мадяр.

За його словами, такі спроби команди Орбана мають на меті відвернути увагу від реальних проблем перед початком виборів в Угорщині. Попри можливість оприлюдення інтимних відео, Мадяр стверджує, що не поведеться на подібний шантаж.

"Я 45-річний чоловік, у мене регулярне статеве життя. З дорослою партнеркою. Шановні боягузи "Фідес", сміливо розкривайте все, фальсифікуйте як завгодно, я не піддамся ні шантажу, ні погрозам", — заявив Мадяр.

Парламентські вибори в Угорщині призначені на 12 квітня. За даними Інституту Republikon, партія "Тиса" випереджає "Фідес" Орбана серед виборців, які визначилися з результатом 47% проти 38%. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про гучний "туалетний" скандал в Угорщині через який Орбан може втратити останні шанси на перемогу на виборах.

Також "Коментарі" писали, що Орбан зробив нову скандальну заяву про Україну та звинуватив українців.



Джерело: https://x.com/magyarpeterMP/status/2021267376361111883
