Чи близько кінець Орбана в Угорщині: що показують опитування перед виборами

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які можуть стати найсерйознішим викликом для чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана за понад 15 років його правління країною. Кампанія входить у фінальну фазу, а результати соціології демонструють можливе наближення кінця для угорського лідера.

Чи зможе Петер Мадяр перемогти Віктора Орбана. Фото з відкритих джерел

За даними опитування, оприлюдненого Politico, опозиційна партія Петера Мадяра "Тиса" випереджає правлячу партію Орбана "Фідес". Політичний проєкт колишнього члена "Фідес" і депутата Європарламенту набирає 47% підтримки. Результати партії "Фідес" становить 39%, що є найгіршим результатом за 16 років правління Орбана.

Вибори в Угорщині: результати опитування

Однак провладний Інститут Незепонта стверджує, що у "Фідес" залишається резерв з 200-300 тисяч неактивних прихильників, яких можна мобілізувати до дня голосування. Натомість, за їх оцінками, електорат "Тиси" вже максимально активізований, що зменшує потенціал додаткового зростання для опозиційної партії.

Прогнозна платформа Polymarket також демонструє перевагу опозиції. Станом на початок березня Петер Мадяр має 56% шансів очолити уряд, тоді як шанси Орбана оцінюються у 41%.

Вибори в Угорщині — результати опитування

Партія "Фідес" домінує в угорській політиці з 2010 року, здобуваючи конституційну більшість у 2010, 2014, 2018 та 2022 роках. На попередніх виборах вона отримала понад 54% голосів.

