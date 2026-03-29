Близко ли конец Орбана в Венгрии: что показывают опросы перед выборами

Парламентские выборы в Венгрии могут стать самым серьезным испытанием для премьер-министра Виктора Орбана за более чем 15 лет пребывания у власти. Новые социологические данные свидетельствуют о заметном росте поддержки оппозиции за две недели до голосования.

Виктор Орбан.

Согласно опросу, обнародованному изданием Politico, оппозиционная политическая сила партия "Тиса" во главе с Петером Мадяром опережает правящую партию "Фидес". По результатам исследования, "Тиса" имеет около 52% поддержки избирателей, в то время как "Фидес" получает 37%.

Для партии Орбана это самый низкий показатель поддержки за последние 16 лет. Еще в начале марта "Тиса" имела около 47% поддержки, поэтому ее рейтинг вырос примерно на 5 процентных пунктов. В то же время, рейтинг "Фидес" снизился с 39% до 37%.

Выборы в Венгрии: результаты опроса Politico

По данным сервиса Polymarket, по состоянию на конец марта шансы Петера Мадяра возглавить правительство Венгрии оценивают в 66%, тогда как вероятность сохранения власти Виктором Орбаном составляет около 34%.

Выборы в Венгрии – прогноз Polymarket

Партия "Фидес" доминирует в венгерской политике с 2010 года, неоднократно получая конституционное большинство в парламенте. На предыдущих выборах 2022 года она получила более 54% голосов.

Выборы в Венгрии намечены на 12 апреля.

