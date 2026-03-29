Чи близько кінець Орбана в Угорщині: що показують опитування перед виборами

Парламентські вибори в Угорщині можуть стати найсерйознішим випробуванням для прем’єр-міністра Віктора Орбана за більш ніж 15 років перебування при владі. Нові соціологічні дані свідчать про помітне зростання підтримки опозиції за два тижні до голосування.

Віктор Орбан.

Згідно з опитуванням, оприлюдненим виданням Politico, опозиційна політична сила партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром випереджає правлячу партію "Фідес". За результатами дослідження, "Тиса" має близько 52% підтримки виборців, тоді як "Фідес" отримує 37%.

Для партії Орбана це найнижчий показник підтримки за останні 16 років. Ще на початку березня "Тиса" мала близько 47% підтримки, тож її рейтинг зріс приблизно на 5 відсоткових пунктів. Водночас рейтинг "Фідес" знизився з 39% до 37%.

Вибори в Угорщині: результати опитування Politico

За даними сервісу Polymarket, станом на кінець березня шанси Петера Мадяра очолити уряд Угорщини оцінюють у 66%, тоді як імовірність збереження влади Віктором Орбаном становить близько 34%.

Вибори в Угорщині — прогноз Polymarket

Партія "Фідес" домінує в угорській політиці з 2010 року, неодноразово отримуючи конституційну більшість у парламенті. На попередніх виборах 2022 року вона здобула понад 54% голосів.

Вибори в Угорщині заплановані на 12 квітня.

