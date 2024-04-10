Боррель пристыдил ЕС: блок лишь продолжает наблюдать, как разрушается Украина

Европейский Союз делает недостаточно для защиты Украины от российских ракетных атак и ударов КАБами, которыми оккупанты пытаются уничтожить украинские города. В связи с этим Евросоюз должен срочно предоставить стране больше средств противовоздушной обороны и боеприпасов, заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат ЕС отметил, что у европейской армии есть около 100 систем Patriot, поэтому не может быть убедительным аргументом то, что страны Евросоюза якобы не могут их выделить Украине.

"И все еще мы не можем предоставить семь, которые они отчаянно просят", — возмутился Боррель.

Он отметил, что страны-члены Евросоюза должны уделять больше внимания не только будущему восстановлению Украины, но и тому, как предотвратить ее разрушение в настоящее время. Боррель считает, что лучший путь, чтобы меньше тратить на восстановление – это тратить больше для предотвращения разрушений.

"Украинцы не имеют возможностей для того, чтобы избежать разрушений, потому что, честно говоря, мы должны были бы делать больше и быстрее, чтобы у них были возможности, в которых они нуждаются", – констатировал главный европейский дипломат.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Европа должна готовиться к потенциальной войне, поскольку полномасштабный конфликт на континенте за пределами Украины "больше не фантазия". К тому же европейским странам пришло время осознать, что они больше не могут рассчитывать на защиту блока со стороны США. Такое заявление сделал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.



