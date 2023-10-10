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Боррель зовет представителей Израиля и Палестины на переговоры: подробности

Боррель пригласил представителей Израиля и Палестины на встречу министров ЕС, чтобы услышать ясную позицию двух сторон

сегодня, 14:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель пригласил на экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза по ситуации в Израиле дипломатических представителей двух враждующих сторон. Как передает портал "Комментарии", об этом Жозеп Боррель сообщил, написав соответствующий пост в Twitter (Х).

Боррель зовет представителей Израиля и Палестины на переговоры: подробности

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня во второй половине дня. Я также пригласил министра иностранных дел Рияда Аль-Малики выступить на заседании и представить позицию Палестинской администрации", – отметил главный дипломат ЕС.


Стоит отметить, одной из главных тем на переговорах министров иностранных дел ЕС должна стать ситуация в Израиле. По итогам обсуждений будет определено, как Евросоюз будет действовать дальше. Чтобы помочь принести мир.                                                                 

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке, где 7 октября началась очередная эскалация, возможен лишь при переговорах межу Израилем и Палестиной. Также Эрдоган выразил готовность стать посредником во имя прекращения палестино-израильской войны. О чем говорят такие порывы турецкого лидера? Может ли он сыграть значимую роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто стоит за нападением ХАМАСа на Израиль – к какой угрозе может привести конфликт.




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Источник: https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1711680206853820721
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