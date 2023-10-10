Боррель зовет представителей Израиля и Палестины на переговоры: подробности

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Кравцев Сергей
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель пригласил на экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза по ситуации в Израиле дипломатических представителей двух враждующих сторон. Как передает портал "Комментарии", об этом Жозеп Боррель сообщил, написав соответствующий пост в Twitter (Х).
Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников
Стоит отметить, одной из главных тем на переговорах министров иностранных дел ЕС должна стать ситуация в Израиле. По итогам обсуждений будет определено, как Евросоюз будет действовать дальше. Чтобы помочь принести мир.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке, где 7 октября началась очередная эскалация, возможен лишь при переговорах межу Израилем и Палестиной. Также Эрдоган выразил готовность стать посредником во имя прекращения палестино-израильской войны. О чем говорят такие порывы турецкого лидера? Может ли он сыграть значимую роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – кто стоит за нападением ХАМАСа на Израиль – к какой угрозе может привести конфликт.
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