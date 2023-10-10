Боррель зовет представителей Израиля и Палестины на переговоры: подробности

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель пригласил на экстренную встречу министров иностранных дел Евросоюза по ситуации в Израиле дипломатических представителей двух враждующих сторон. Как передает портал "Комментарии", об этом Жозеп Боррель сообщил, написав соответствующий пост в Twitter (Х).

Жозеп Боррель. Фото: из открытых источников

"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня во второй половине дня. Я также пригласил министра иностранных дел Рияда Аль-Малики выступить на заседании и представить позицию Палестинской администрации", – отметил главный дипломат ЕС.

Стоит отметить, одной из главных тем на переговорах министров иностранных дел ЕС должна стать ситуация в Израиле. По итогам обсуждений будет определено, как Евросоюз будет действовать дальше. Чтобы помочь принести мир.

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