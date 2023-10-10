О чем говорят миротворческие заявления Эрдогана – есть ли шанс остановить войну на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке, где 7 октября началась очередная эскалация, возможен лишь при переговорах межу Израилем и Палестиной. Также Эрдоган выразил готовность стать посредником во имя прекращения палестино-израильской войны. О чем говорят такие порывы турецкого лидера? Может ли он сыграть значимую роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Эрдоган не имеет необходимых рычагов для решения проблемы

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:

заканчивая Ираном. Эрдоган традиционно пытается не занимать однозначно чью-то сторону, предлагая Турцию именно как посредника. Так он ведет себя в ракурсе российско-украинской войны, так проявляет и в палестино-израильской (не скрывая, впрочем, симпатии к Палестине)". "Нет сомнений, что на фоне обострения на Ближнем Востоке будет ряд предложений о посредничестве со стороны разных лидеров (прежде всего имеющих прямые или косвенные интересы в регионе). Ведь все понимают, что в эту войну могут ввязаться ряд группировок и даже страны. Начиная от ливанской Хезболлы

Следует понимать, отмечает эксперт, что долгая и кровопролитная война на Ближнем Востоке способна ударить не только по региональным игрокам, но и по всему миру (повышений цен на нефть, миграционный кризис и так далее).

Постепенное налаживание отношений Израиля с рядом арабских государства (уже есть мирные соглашения с Иорданией и Египтом, на очереди была Саудовская Аравия), вполне могло подтолкнуть Иран действовать активнее – и дать отмашку ХАМАС на кровопролитную атаку. После чего пошел прогнозируемый жесткий ответ по сектору Газа. Как следствие – ни о каких соглашениях между Израилем и Саудовской Аравией в обозримом будущем речи уже не идет, – поясняет Олеся Яхно. – США явно пытались сформировать на Ближнем Востоке цепочку государств, важных для глобальной торговли, которые имеют хорошие отношения и со Штатами, и с Израилем. В чем точно не был заинтересован Иран ". "Если бы достижение компромисса между Израилем и Палестиной, к чему призывает Эрдоган, было простым делом, этот вопрос давно бы решили. Но между ними есть серьезные территориальные противоречия, к тому же, ряду игроков (прежде всего — Ирану) выгодно поддерживать напряжение в регионе

И вот эти самые геополитические игры, акцентирует аналитик, не дадут развязать израильско-палестинский узел.

Такого уровня атака на Израиль, такого уровня жестокость, массовые казни – это явно скоординированная операция, которую невозможно было провести силами самого ХАМАС, уверена Олеся Яхно. И интересантами тут явно были Иран, а также Россия, которая уже выстроила целую пропагандистскую кампанию вокруг эскалации на Ближнем Востоке.

"Эрдоган демонстрирует правильный подход в желании решить проблему. Но не имеет для этого необходимых рычагов, учитывая уже не только территориальные, но и геополитические противоречия. Скорее посредником между Израилем и Палестиной может стать какая-то из арабских стран, имеющая нормальные отношения с обеими сторонами. Тот же Египет", – рассуждает аналитик.

Кроме того, продолжает она, следует понимать, что Палестина – это фактически два государства в одном, разделенные территорией Израиля. На Западном берегу реки Иордан правит ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины" – военизированная организация и политическая партия; одна из ведущих партий Государства Палестина). Там руководит Махмуд Аббас сейчас, по некоторым данным, вдруг засобирался в РФ. А есть ХАМАС (в ряде стран признается террористической организацией) как отдельная структура, которая фактически захватила сектор Газа.

Их станут истреблять. Скорее Эрдоган просто обозначил свою позицию. Ведь молчать на фоне того, что происходит, нельзя. Практически все крупные игроки высказываются. Китай традиционно в стиле – "надо прекратить эскалацию". Россия не менее традиционно обвиняет во всём Запад. Мол, вместо того, чтобы помогать Украине, он лучше бы занимался ближневосточным конфликтом. Плюс – российская пропаганда выстраивает свои версии происходящего, направленные еще и против Украины Понятно, что турецкий лидер не мог оставаться в стороне. И призвал разобраться в первопричинах конфликта. Что в текущих условиях, когда пролито уже столько крови, когда задеты геополитические интересы стран, пытающихся изменить баланс сил в регионе (или не дать этого сделать), просто невозможно". "Так что тут – не один субъект. И с кем предлагает проводить переговоры Эрдоган? В Израиле четко дали понять, что с ХАМАС вести переговоры никто не будет.

Нет сомнений, подчеркивает Олеся Яхно, что только мирный договор между Израилем и Палестиной способен, если не положить конец конфликту, то значительно ослабить напряженность. Но сейчас констатирует она, это, к сожалению, невозможно. Особенно, когда этому так противятся ХАМАС и та же Хезболла. Плюс – армия Израиля (ЦАХАЛ) явно готова к наземной операции в секторе Газа. Так что конфликт пока в развитии. И перспективы переговоров пока не просматривается.

Судя по всему, будет долгая и кровопролитная война

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран обращает внимание, что Эрдоган давно позиционирует себя в арабском мире как нового лидера, человека, способно решать геополитические задачи, в том числе на Ближнем Востоке. Да и в целом в зоне бывшей Османской империи.

"Напомню, что территории, где сейчас расположены Израиль, Палестина, сектор Газа, в свое время были частью Османской (Турецкой) империи. И понятно, что Эрдоган заявляет некие миротворческие инициативы. Уже не в первый раз", – отмечает эксперт.

Но, по его мнению, вряд ли это перейдет в некую практическую плоскость. По ряду причин.

Во-первых, поясняет Виктор Таран, в Израиле понимают, что единственный, с кем можно в данный момент общаться в ракурсе конфликта – это Катар. Именно там находится руководство ХАМАС. А потому именно из Катара пошли первые инициативы по обмену пленными.

Во-вторых, продолжает эксперт, судя по настроениям в Израиле, там, в принципе, сейчас не готовы ни к каким переговорам.

с другими зверствами типа насилия, казней, массового захвата заложников и так далее. Израиль не может теперь выйти из этой ситуации просто переговорами. И четко дал понять, что будет действовать жестко Судя по всему, будет долгая и кровопролитная война", – заключает Виктор Таран. "Уровень эскалации, который имел место в прошлые выходные в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль, был наивысший за последние 50 лет. Такого количества убитых израильтян (как военных, так гражданских) за сутки не было. Как и такого уровня жестокости – с резней на молодежном фестивале, посвященном еврейскому празднику сбора урожая Суккот (сотни убитых мирных людей ),

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