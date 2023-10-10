О чем говорят миротворческие заявления Эрдогана – есть ли шанс остановить войну на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке, где 7 октября началась очередная эскалация, возможен лишь при переговорах межу Израилем и Палестиной. Также Эрдоган выразил готовность стать посредником во имя прекращения палестино-израильской войны. О чем говорят такие порывы турецкого лидера? Может ли он сыграть значимую роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников
Эрдоган не имеет необходимых рычагов для решения проблемы
Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно рассуждает так:
"Нет сомнений, что на фоне обострения на Ближнем Востоке будет ряд предложений о посредничестве со стороны разных лидеров (прежде всего имеющих прямые или косвенные интересы в регионе). Ведь все понимают, что в эту войну могут ввязаться ряд группировок и даже страны. Начиная от ливанской Хезболлы
, заканчивая Ираном. Эрдоган традиционно пытается не занимать однозначно чью-то сторону, предлагая Турцию именно как посредника. Так он ведет себя в ракурсе российско-украинской войны, так проявляет и в палестино-израильской (не скрывая, впрочем, симпатии к Палестине)".
Следует понимать, отмечает эксперт, что долгая и кровопролитная война на Ближнем Востоке способна ударить не только по региональным игрокам, но и по всему миру (повышений цен на нефть, миграционный кризис и так далее).
"Если бы достижение компромисса между Израилем и Палестиной, к чему призывает Эрдоган, было простым делом, этот вопрос давно бы решили. Но между ними есть серьезные территориальные противоречия, к тому же, ряду игроков (прежде всего — Ирану) выгодно поддерживать напряжение в регионе
. Постепенное налаживание отношений Израиля с рядом арабских государства (уже есть мирные соглашения с Иорданией и Египтом, на очереди была Саудовская Аравия), вполне могло подтолкнуть Иран действовать активнее – и дать отмашку ХАМАС на кровопролитную атаку. После чего пошел прогнозируемый жесткий ответ по сектору Газа. Как следствие – ни о каких соглашениях между Израилем и Саудовской Аравией в обозримом будущем речи уже не идет, – поясняет Олеся Яхно. – США явно пытались сформировать на Ближнем Востоке цепочку государств, важных для глобальной торговли, которые имеют хорошие отношения и со Штатами, и с Израилем. В чем точно не был заинтересован Иран".
И вот эти самые геополитические игры, акцентирует аналитик, не дадут развязать израильско-палестинский узел.
Такого уровня атака на Израиль, такого уровня жестокость, массовые казни – это явно скоординированная операция, которую невозможно было провести силами самого ХАМАС, уверена Олеся Яхно. И интересантами тут явно были Иран, а также Россия, которая уже выстроила целую пропагандистскую кампанию вокруг эскалации на Ближнем Востоке.
"Эрдоган демонстрирует правильный подход в желании решить проблему. Но не имеет для этого необходимых рычагов, учитывая уже не только территориальные, но и геополитические противоречия. Скорее посредником между Израилем и Палестиной может стать какая-то из арабских стран, имеющая нормальные отношения с обеими сторонами. Тот же Египет", – рассуждает аналитик.
Кроме того, продолжает она, следует понимать, что Палестина – это фактически два государства в одном, разделенные территорией Израиля. На Западном берегу реки Иордан правит ФАТХ ("Движение за национальное освобождение Палестины" – военизированная организация и политическая партия; одна из ведущих партий Государства Палестина). Там руководит Махмуд Аббас сейчас, по некоторым данным, вдруг засобирался в РФ. А есть ХАМАС (в ряде стран признается террористической организацией) как отдельная структура, которая фактически захватила сектор Газа.
"Так что тут – не один субъект. И с кем предлагает проводить переговоры Эрдоган? В Израиле четко дали понять, что с ХАМАС вести переговоры
никто не будет. Их станут истреблять. Скорее Эрдоган просто обозначил свою позицию. Ведь молчать на фоне того, что происходит, нельзя. Практически все крупные игроки высказываются. Китай традиционно в стиле – "надо прекратить эскалацию". Россия не менее традиционно обвиняет во всём Запад. Мол, вместо того, чтобы помогать Украине, он лучше бы занимался ближневосточным конфликтом. Плюс – российская пропаганда выстраивает свои версии происходящего, направленные еще и против Украины. Понятно, что турецкий лидер не мог оставаться в стороне. И призвал разобраться в первопричинах конфликта. Что в текущих условиях, когда пролито уже столько крови, когда задеты геополитические интересы стран, пытающихся изменить баланс сил в регионе (или не дать этого сделать), просто невозможно".
Нет сомнений, подчеркивает Олеся Яхно, что только мирный договор между Израилем и Палестиной способен, если не положить конец конфликту, то значительно ослабить напряженность. Но сейчас констатирует она, это, к сожалению, невозможно. Особенно, когда этому так противятся ХАМАС и та же Хезболла. Плюс – армия Израиля (ЦАХАЛ) явно готова к наземной операции в секторе Газа. Так что конфликт пока в развитии. И перспективы переговоров пока не просматривается.
Судя по всему, будет долгая и кровопролитная война
Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран обращает внимание, что Эрдоган давно позиционирует себя в арабском мире как нового лидера, человека, способно решать геополитические задачи, в том числе на Ближнем Востоке. Да и в целом в зоне бывшей Османской империи.
"Напомню, что территории, где сейчас расположены Израиль, Палестина, сектор Газа, в свое время были частью Османской (Турецкой) империи. И понятно, что Эрдоган заявляет некие миротворческие инициативы. Уже не в первый раз", – отмечает эксперт.
Но, по его мнению, вряд ли это перейдет в некую практическую плоскость. По ряду причин.
Во-первых, поясняет Виктор Таран, в Израиле понимают, что единственный, с кем можно в данный момент общаться в ракурсе конфликта – это Катар. Именно там находится руководство ХАМАС. А потому именно из Катара пошли первые инициативы по обмену пленными.
Во-вторых, продолжает эксперт, судя по настроениям в Израиле, там, в принципе, сейчас не готовы ни к каким переговорам.
"Уровень эскалации, который имел место в прошлые выходные в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль, был наивысший за последние 50 лет. Такого количества убитых израильтян (как военных, так гражданских) за сутки не было. Как и такого уровня жестокости – с резней на молодежном фестивале, посвященном еврейскому празднику сбора урожая Суккот (сотни убитых мирных людей
), с другими зверствами типа насилия, казней, массового захвата заложников и так далее. Израиль не может теперь выйти из этой ситуации просто переговорами. И четко дал понять, что будет действовать жестко. Судя по всему, будет долгая и кровопролитная война", – заключает Виктор Таран.
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