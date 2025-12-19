Будапешт умывает руки: Орбан сделал едкое заявление о выделении Украине 90 млрд от ЕС

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не является сторонником согласованного решения по займам 90 млрд евро для Украины и не хочет, чтобы Будапешт имел к нему нечто общее. Соответствующую заву Орбан совершил во время пребывания на саммите.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

"Венгрия полностью отстранена от этого", — подчеркнул премьер-министр.

Виктор Орбан назвал кредит ЕС для Украины "чрезвычайно плохим решением" и "потерянными деньгами", потому что это кредит, который "украинцы никогда его не вернуть". По его словам, страны Европы будут "нести финансовые последствия" за это.

"Все остальные, кроме чехов и словаков, считают, что это было хорошее решение. Я считаю, что это было очень плохое решение, которое приближает Европу к войне. Три страны решили не принимать в этом участия, это отказ для Чешской Республики, Словакии и Венгрии. Поэтому мы невинны", — в очередной раз высказался он.

Стоит отметить, Венгрия, Словакия и Чехия без финансовых обязательств в раках решения о 90 млрд евро финансовой поддержки ЕС Украине в 2026-2027 годах. Об этом свидетельствуют выводы Европейского совета.

Ранее Европейский совет согласился предоставить Украине ссуду в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В заключении отмечено, что благодаря усиленному сотрудничеству по инструменту, основанному на статье 212 Договора о функционировании Европейского Союза, "любая мобилизация ресурсов бюджета Союза как гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии и Словакии".

Напомним, участники саммита ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд. евро в течение 2026-2027 годов. Об этом в соцсети X сообщил президент Европейского совета Антониу Кошта.



