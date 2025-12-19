Будапешт умиває руки: Орбан зробив їдку заяву про виділення Україні 90 млрд від ЄС

Одіозний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не є прихильником узгодженого рішення щодо позики 90 млрд євро для України і не хоче, щоб Будапешт мав до нього щось спільне. Відповідну заву Орбан зробив під час перебування на саміті.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

"Угорщина повністю відсторонена від цього", — наголосив прем’єр-міністр.

Віктор Орбан назвав кредит ЄС для України "надзвичайно поганим рішенням" та "втраченими грошима", бо це кредит, який "українці ніколи не його повернути". З його слів, країни Європи "нестимуть фінансові наслідки" за це.

"Усі інші, крім чехів та словаків, вважають, що це було гарне рішення. Я вважаю, що це було надзвичайно погане рішення, яке наближає Європу до війни. Три країни вирішили не брати в цьому участі, це є відмова для Чеської Республіки, Словаччини та Угорщини. Тож ми невинні", — вкотре висловився він.

Варто зазначити, Угорщина, Словаччина та Чехія не матимуть фінансових зобов'язань в раках рішення про 90 млрд євро фінансової підтримки ЄС Україні у 2026-2027 роках. Про це свідчать висновки Європейської ради.

Раніше Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

У висновках зазначено, що завдяки посиленій співпраці щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського Союзу, "будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Союзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини та Словаччини".

Нагадаємо, учасники саміту ЄС погодили надання Україні 90 млрд. євро протягом 2026-2027 років. Про це в соцмережі X повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.



