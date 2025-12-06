Будет ли Украина с деньгами весной: Урсула фон дер Ляйен дала прямой ответ после диалога с Бельгией

Финансовая поддержка Киева со стороны Евросоюза имеет центральное значение для безопасности на континенте. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила по итогам встречи с канцлером Германии Фрадрахом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Она детализировала, что главной темой переговоров было использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

"У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу. Особое положение Бельгии по использованию замороженных российских активов является неоспоримым и должно быть решено таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

