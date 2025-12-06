logo

Будет ли Украина с деньгами весной: Урсула фон дер Ляйен дала прямой ответ после диалога с Бельгией
НОВОСТИ

Будет ли Украина с деньгами весной: Урсула фон дер Ляйен дала прямой ответ после диалога с Бельгией

Урсула фон дер Ляйен вместе с канцлером Германии Фрадрахом Мерцем убеждали бельгийского премьера Барта Де Вевера дать добро на этот кредит

6 декабря 2025, 09:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Финансовая поддержка Киева со стороны Евросоюза имеет центральное значение для безопасности на континенте. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила по итогам встречи с канцлером Германии Фрадрахом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером.

Будет ли Украина с деньгами весной: Урсула фон дер Ляйен дала прямой ответ после диалога с Бельгией

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Она детализировала, что главной темой переговоров было использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

"У нас состоялся очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу. Особое положение Бельгии по использованию замороженных российских активов является неоспоримым и должно быть решено таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск", — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Читайте также на портале "Комментарии" — по данным Financial Times, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выдвинула предложение использовать замороженные российские активы для предоставления Украине масштабных финансовых ссуд. Речь идет о сумме до 210 млрд евро, что существенно превышает объемы любых предыдущих инициатив ЕС в этой сфере.

План основывается на использовании чрезвычайных юридических механизмов, ранее применявшихся в Евросоюзе для ликвидации последствий природных катастроф. Такой подход позволяет обойти требование единогласного решения всех государств-членов и фактически нейтрализует возможное вето со стороны Венгрии.

Также издание "Комментарии" сообщало – Урсула фон дер Ляйен очертила пять ключевых приоритетов, которые должны быть заложены в мирное соглашение для Украины. Об этом она заявила на пленарном заседании Европейского парламента 26 ноября.




