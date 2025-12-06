logo_ukra

Чи буде Україна з грошима навесні: Урсула фон дер Ляєн дала пряму відповідь після діалогу з Бельгією
НОВИНИ

Чи буде Україна з грошима навесні: Урсула фон дер Ляєн дала пряму відповідь після діалогу з Бельгією

Урсула фон дер Ляєн разом із канцлером Німеччини Фрадрахом Мерцем переконували бельгійського прем'єра Барта Де Вевера дати добро на цей кредит

6 грудня 2025, 09:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Фінансова підтримка Києва з боку Євросоюзу має центральне значення для безпеки на континенті. Як передає портал "Коментарі", про це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила за підсумками зустрічі з канцлером Німеччини Фрадрахом Мерцем та прем'єр-міністром Бельгії Бартом Де Вевером.

Чи буде Україна з грошима навесні: Урсула фон дер Ляєн дала пряму відповідь після діалогу з Бельгією

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Вона деталізувала, що головною темою переговорів було використання заморожених активів для підтримки України.

"У нас відбувся дуже конструктивний обмін думками з цього питання. Особливе становище Бельгії щодо використання заморожених російських активів є незаперечним і має бути вирішене таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик", — зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також на порталі "Коментарі" — за даними Financial Times, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн висунула пропозицію використати заморожені російські активи для надання Україні масштабних фінансових позик. Йдеться про суму до 210 млрд євро, що суттєво перевищує обсяги будь-яких попередніх ініціатив ЄС у цій сфері.

План ґрунтується на використанні надзвичайних юридичних механізмів, які раніше застосовувалися в Євросоюзі для ліквідації наслідків природних катастроф. Такий підхід дозволяє уникнути вимог одноголосного рішення всіх держав-членів і фактично нейтралізує можливе вето з боку Угорщини.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Урсула фон дер Ляєн окреслила п'ять ключових пріоритетів, які мають бути закладені у мирну угоду для України. Про це вона заявила на пленарному засіданні Європейського Парламенту 26 листопада.




