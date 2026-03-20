Что изменила война в Иране: пересмотрит ли ЕС сроки отказа от газа из РФ

Европейский Союз не собирается пересматривать свое обещание по прекращению всего импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца года, несмотря на глобальный шок в поставках газа, вызванный войной на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"У нас есть четкие цели, и мы придерживаемся их. Мы следуем плану в средне- и долгосрочной перспективе, и наши цели очень четкие", — отметила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Так она ответила на вопрос, отложит ли ЕС прекращение импорта в ответ на повреждение мощностей по производству СПГ в Катаре и нарушение работы мировых газовых рынков.

Кроме того, в четверг лидеры ЕС договорились о том, что глава Европейской комиссии назвала "временными, индивидуальными и целенаправленными" мерами по смягчению непосредственного влияния роста цен на энергоносители на континенте.

