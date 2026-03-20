Что изменила война в Иране: пересмотрит ли ЕС сроки отказа от газа из РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Что изменила война в Иране: пересмотрит ли ЕС сроки отказа от газа из РФ

В Еврокомиссии отмечают, что не будут пересматривать отказ от российского газа

20 марта 2026, 14:06
Кравцев Сергей

Европейский Союз не собирается пересматривать свое обещание по прекращению всего импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца года, несмотря на глобальный шок в поставках газа, вызванный войной на Ближнем Востоке, пишет Financial Times.

Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

"У нас есть четкие цели, и мы придерживаемся их. Мы следуем плану в средне- и долгосрочной перспективе, и наши цели очень четкие", — отметила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Так она ответила на вопрос, отложит ли ЕС прекращение импорта в ответ на повреждение мощностей по производству СПГ в Катаре и нарушение работы мировых газовых рынков.

Кроме того, в четверг лидеры ЕС договорились о том, что глава Европейской комиссии назвала "временными, индивидуальными и целенаправленными" мерами по смягчению непосредственного влияния роста цен на энергоносители на континенте.

Читайте на портале "Комментарии" — Европейский Союз, несмотря на блокировку со стороны Венгрии, все равно найдет способ передать Украине кредит в размере 90 млрд евро в 2026-28 годах. Как сообщает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС ночью 20 марта.                          

Также издание "Комментарии" сообщало – несмотря на то, что союзники до сих пор не могут найти способ возобновить движение через Ормузский пролив, партнеры все же придут к волевому решению и решат проблему. Такое убеждение выразил генсекретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Рolitico.




Источник: https://www.ft.com/content/a2b593db-93c2-47d6-9d1d-60f56f8cd61f?syn-25a6b1a6=1
