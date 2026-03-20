Що змінила війна в Ірані: чи перегляне ЄС терміни відмови від газу з РФ

Європейський Союз не збирається переглядати свою обіцянку щодо припинення весь імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до кінця року, незважаючи на глобальний шок у постачанні газу, спричинений війною на Близькому Сході, пише Financial Times.

Урсула фон дер Ляєн.

"У нас є чіткі цілі, і ми дотримуємося їх. Ми йдемо за планом у середньо- та довгостроковій перспективі, і наші цілі дуже чіткі", — зазначила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Так вона відповіла на питання, чи відкладе ЄС припинення імпорту у відповідь на пошкодження потужностей з виробництва СПГ у Катарі та порушення роботи світових газових ринків.

Крім того, у четвер лідери ЄС домовилися про те, що голова Європейської комісії назвала "тимчасовими, індивідуальними та цілеспрямованими" заходами для пом’якшення безпосереднього впливу зростання цін на енергоносії на континенті.

