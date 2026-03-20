logo_ukra

BTC/USD

70449

ETH/USD

2141.1

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

commentss НОВИНИ Всі новини

Що змінила війна в Ірані: чи перегляне ЄС терміни відмови від газу з РФ

В Єврокомісії наголошують, що не будуть переглядати відмову від російського газу

20 березня 2026, 14:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Європейський Союз не збирається переглядати свою обіцянку щодо припинення весь імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до кінця року, незважаючи на глобальний шок у постачанні газу, спричинений війною на Близькому Сході, пише Financial Times. 

Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

"У нас є чіткі цілі, і ми дотримуємося їх. Ми йдемо за планом у середньо- та довгостроковій перспективі, і наші цілі дуже чіткі", — зазначила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. 

Так вона відповіла на питання, чи відкладе ЄС припинення імпорту у відповідь на пошкодження потужностей з виробництва СПГ у Катарі та порушення роботи світових газових ринків.

Крім того, у четвер лідери ЄС домовилися про те, що голова Європейської комісії назвала "тимчасовими, індивідуальними та цілеспрямованими" заходами для пом’якшення безпосереднього впливу зростання цін на енергоносії на континенті.           

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європейський Союз, незважаючи на блокування з боку Угорщини, все одно знайде спосіб передати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро в 2026-28 роках. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції після саміту лідерів ЄС уночі 20 березня.

Також видання "Коментарі" повідомляло – yезважаючи на те, що союзники досі не можуть знайти спосіб відновити рух через Ормузьку протоку, партнери, все ж таки, прийдуть до вольового рішення і вирішать проблему. Таке переконання висловив генсекретар НАТО Марк Рютте, про це повідомляє Рolitico.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/a2b593db-93c2-47d6-9d1d-60f56f8cd61f?syn-25a6b1a6=1
Теги:

Новини

Всі новини