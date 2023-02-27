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Что не так в мирном плане Китая по версии Борреля

Жозеп Боррель убежден, что Китай не видит разницы между агрессором и жертвой

сегодня, 18:40
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Автор:

Моесеенко Валентина

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель раскритиковал предложения Китая по урегулированию войны, развязанной Россией против Украины, пишут "Комментарии".

Что не так в мирном плане Китая по версии Борреля

Мирный план Китая по Украине раскритиковал Боррель

"На самом деле это — не мирный план. В основном, он повторяет хорошо известные тезисы китайского руководства, некоторые из которых мы разделяем, но важные отсутствуют. Уже сейчас понятно, ключевая проблема в том, что он не отличает агрессора от жертвы, ставя стороны на один уровень", — заявил Боррель.


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Верховный представитель ЕС по внешней политике обещает проанализировать этот документ. А еще считает, что достичь мира необходимо, учитывая резолюцию Генассамблеи ООН и мирный план президента Украины Владимира Зеленского.

"Евросоюз обязуется поддерживать международное право везде и всюду, продолжит глобальное участие, чтобы уменьшить страдания и будет работать ради мира во всем мире", — подчеркнул Боррель.

А как заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, предложенный Китаем мирный план для Украины не учитывает реальных требований официального Киева. В нем говорится о прекращении огня, но не принимаются во внимание другие, более важные, вещи. 

"КНР умалчивает вопрос контроля границ, например. Официальный Пекин одновременно хочет прекратить боевые действия, но вместе с этим сохранить лицо Москве. Это — не вариант для Украины", — говорит Михаил Подоляк.

Как писали "Комментарии", в Украине и за ее пределами активно продолжают обсуждать "мирный план" Китая по урегулированию российско-украинской войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — зачем Китаю понадобился "мирный план" прекращения войны в Украине — какой ход КНР будет следующим.



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