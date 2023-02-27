Что не так в мирном плане Китая по версии Борреля

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Моесеенко Валентина
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель раскритиковал предложения Китая по урегулированию войны, развязанной Россией против Украины, пишут "Комментарии".
Мирный план Китая по Украине раскритиковал Боррель
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Верховный представитель ЕС по внешней политике обещает проанализировать этот документ. А еще считает, что достичь мира необходимо, учитывая резолюцию Генассамблеи ООН и мирный план президента Украины Владимира Зеленского.
А как заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, предложенный Китаем мирный план для Украины не учитывает реальных требований официального Киева. В нем говорится о прекращении огня, но не принимаются во внимание другие, более важные, вещи.
Как писали "Комментарии", в Украине и за ее пределами активно продолжают обсуждать "мирный план" Китая по урегулированию российско-украинской войны.
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