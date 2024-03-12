Что вновь мешает начать переговоры по вступлению Украины в ЕС: Politico раскрыло детали

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Кравцев Сергей
Сегодня Еврокомиссия представит переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС, но ее утверждение может затянуться еще на несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".
Украина-ЕС. Фото: из открытых источников
Отмечается, 12 марта Еврокомиссия должна предложить так называемые переговорные рамки для Украины и Молдовы – документы, которые определяют общие принципы будущих переговоров о вступлении. После того их должны обсудить и согласовать государства-члены.
Среди прочего, фактором является желание некоторых стран, чтобы Украина и Молдова не опережали на пути в ЕС Боснию и Герцеговину.
По данным источников издания, 12 марта Еврокомиссия даст положительную рекомендацию относительно начала с БиГ переговоров о вступлении, а на следующей неделе на встрече в Брюсселе лидеры ЕС обсудят эту рекомендацию.
Также Еврокомиссия должна представить документ по подготовке ЕС к будущему расширению. Сначала его ожидали в конце февраля, но сейчас, по информации Politico, презентацию отложили до 20 марта.
Читайте также на портале "Комментарии" — путь к полноценному членству Украины в Европейском Союзе продлится годы, но не десятилетия. Об этом сказала вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова, сообщает чешское издание Novinky.
Также издание "Комментарии" сообщало – The Times рассказал, на сколько минимум может затянуться вступление Украины в ЕС.
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сегодня, 15:15
Сподіваємось що Молдова першою потрапить. Не можна щоб ті недокраїни, які викликають жалість, йшли попереду тих країн які мають справжні здобутки. Демократія повинна випереджати клептократію і нацизм.