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Что вновь мешает начать переговоры по вступлению Украины в ЕС: Politico раскрыло детали

По информации Politico, утверждение переговорной рамки по вступлению Украины в ЕС может затянуться

сегодня, 15:12
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня Еврокомиссия представит переговорную рамку по вступлению Украины в ЕС, но ее утверждение может затянуться еще на несколько месяцев. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Что вновь мешает начать переговоры по вступлению Украины в ЕС: Politico раскрыло детали

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Отмечается, 12 марта Еврокомиссия должна предложить так называемые переговорные рамки для Украины и Молдовы – документы, которые определяют общие принципы будущих переговоров о вступлении. После того их должны обсудить и согласовать государства-члены.

"Европейские дипломаты и чиновники предупреждают, что договоренность всех 27 европейских столиц, необходимая для формального начала переговоров, вряд ли возможна до европейских выборов в июне", – отмечает Politico.

Среди прочего, фактором является желание некоторых стран, чтобы Украина и Молдова не опережали на пути в ЕС Боснию и Герцеговину.

По данным источников издания, 12 марта Еврокомиссия даст положительную рекомендацию относительно начала с БиГ переговоров о вступлении, а на следующей неделе на встрече в Брюсселе лидеры ЕС обсудят эту рекомендацию.

Также Еврокомиссия должна представить документ по подготовке ЕС к будущему расширению. Сначала его ожидали в конце февраля, но сейчас, по информации Politico, презентацию отложили до 20 марта.

Читайте также на портале "Комментарии" — путь к полноценному членству Украины в Европейском Союзе продлится годы, но не десятилетия. Об этом сказала вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова, сообщает чешское издание Novinky.

Также издание "Комментарии" сообщало – The Times рассказал, на сколько минимум может затянуться вступление Украины в ЕС.




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Источник: https://www.politico.eu/article/bosnia-herzegovina-european-union-candidate-membership-accession/?fbclid=IwAR0N0St5oPdt78S5YYWkUfFlbmV9tOGaG4jbaZ6MSDKvc2jgjwrWTNMrL88
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:15

Сподіваємось що Молдова першою потрапить. Не можна щоб ті недокраїни, які викликають жалість, йшли попереду тих країн які мають справжні здобутки. Демократія повинна випереджати клептократію і нацизм.


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