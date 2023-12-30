Сколько лет продлится вступление Украины в ЕС: прогноз

Путь к полноценному членству Украины в Европейском Союзе продлится годы, но не десятилетия. Об этом сказала вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на чешское издание Novinky.

Украина имеет радужные перспективы по присоединению к Евросоюзу. Фото из открытых источников

Как пишет издание, на вопрос журналистки, сколько пройдет времени – годы или десятилетия до того, как Украина станет членом Евросоюза, Вера Йоурова заявила: "Я бы сказала, что это скорее годы".

Вице-президент Еврокомиссии сообщила, что еще до вступления в Евросоюз Киев сможет наладить цифровое взаимодействие с ЕС, сотрудничество в сфере энергетики и транспортной инфраструктуры, а также получить доступ к европейскому рынку, правда с определенными ограничениями.

Вера Йоурова также рассказала, что в настоящее время, если учитывать выполнение процедур, наиболее близкими к присоединению к ЕС являются Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украине для вступления в Европейский Союз может потребоваться не менее 6 лет. Столько времени занял процесс вступления Австрии, заявил посол ЕС в Австрии Мартин Зельмайер. Дипломат отметил, что процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию. У Украины также есть дополнительная перспектива НАТО. Посол отверг мнение, что вступление Украины в ЕС может растянуться до десятилетия. По его мнению, Украине понадобится от 6 до 11 лет для поступления.

"Комментарии" также писали, можно ли считать итоги саммита ЕС победой Украины и почему ждать быстрых результатов не стоит. Эксперты для издания подробно проанализировали ситуацию.

