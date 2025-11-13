Дания отреагировала на коррупционный скандал в Украине: остановит ли теперь поддержку

Рубрики
Украине гарантирована сильная и надежная европейская поддержка, несмотря на коррупционный скандал в энергетическом секторе. Такое заявление сделала министр экономики Дании Стефани Лозе перед заседанием Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе.
Украина и Дания. Фото: из открытых источников
В ходе общения с журналистами представительница председательствующей в Совете ЕС Дании прокомментировала, повлиял ли последний коррупционный скандал в Украине на доверие Евросоюза к репарационному кредиту и финансовой поддержке.
Лозе подчеркнула, что Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину, и одновременно наша страна должна неустанно работать над реформами, укреплением институтов и борьбой с коррупцией.
