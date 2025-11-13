Дания отреагировала на коррупционный скандал в Украине: остановит ли теперь поддержку

Украине гарантирована сильная и надежная европейская поддержка, несмотря на коррупционный скандал в энергетическом секторе. Такое заявление сделала министр экономики Дании Стефани Лозе перед заседанием Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам в Брюсселе.

Украина и Дания. Фото: из открытых источников

В ходе общения с журналистами представительница председательствующей в Совете ЕС Дании прокомментировала, повлиял ли последний коррупционный скандал в Украине на доверие Евросоюза к репарационному кредиту и финансовой поддержке.

Лозе подчеркнула, что Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину, и одновременно наша страна должна неустанно работать над реформами, укреплением институтов и борьбой с коррупцией.

"Украина должна неустанно работать над реформами, укреплять все слои своего общества, и это также касается борьбы с коррупцией. Но не должно быть никаких сомнений в том, что за Украиной стоит мощная европейская поддержка", – акцентировала Лозе.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина может рассчитывать на новый транш от Евросоюза в размере 6 млрд евро с доходов замороженных активов Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК, которая цитирует заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Только за один день на прошлой неделе Россия запустила более 40 баллистических и крылатых ракет, а также почти 500 беспилотников, направленных против энергетической инфраструктуры Украины. Две крупные электростанции были уничтожены", — заявила глава Еврокомиссии.

Также издание "Комментарии" сообщало – окончания войны не будет: действительно ли в РФ стартовала скрытая мобилизация.



