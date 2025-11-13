Данія відреагувала на корупційний скандал в Україні: чи зупинить тепер підтримку

Україні гарантовано сильну та надійну європейську підтримку, незважаючи на корупційний скандал в енергетичному секторі. Таку заяву зробила міністр економіки Данії Стефані Лозе перед засіданням Ради ЄС з економічних та фінансових питань у Брюсселі.

Україна та Данія. Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами представниця Данії, яка головує в Раді ЄС, прокоментувала, чи вплинув останній корупційний скандал в Україні на довіру Євросоюзу до репараційного кредиту та фінансової підтримки.

Лозе наголосила, що Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну, і водночас наша країна має невпинно працювати над реформами, зміцненням інститутів та боротьбою з корупцією.

"Україна має невпинно працювати над реформами, зміцнювати всі верстви свого суспільства, і це також стосується боротьби з корупцією. Але не має бути жодних сумнівів у тому, що за Україною стоїть потужна європейська підтримка", – наголосила Лозе.

