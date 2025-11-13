Данія відреагувала на корупційний скандал в Україні: чи зупинить тепер підтримку

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україні гарантовано сильну та надійну європейську підтримку, незважаючи на корупційний скандал в енергетичному секторі. Таку заяву зробила міністр економіки Данії Стефані Лозе перед засіданням Ради ЄС з економічних та фінансових питань у Брюсселі.
Україна та Данія. Фото: з відкритих джерел
Під час спілкування з журналістами представниця Данії, яка головує в Раді ЄС, прокоментувала, чи вплинув останній корупційний скандал в Україні на довіру Євросоюзу до репараційного кредиту та фінансової підтримки.
Лозе наголосила, що Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну, і водночас наша країна має невпинно працювати над реформами, зміцненням інститутів та боротьбою з корупцією.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна може розраховувати на новий транш від Євросоюзу у розмірі 6 млрд євро з доходів заморожених активів Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЄК, яка цитує заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.
Також видання "Коментарі" повідомляло – закінчення війни не буде: чи справді в РФ стартувала прихована мобілізація.