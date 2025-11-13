logo_ukra

BTC/USD

102910

ETH/USD

3505.69

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Данія відреагувала на корупційний скандал в Україні: чи зупинить тепер підтримку
commentss НОВИНИ Всі новини

Данія відреагувала на корупційний скандал в Україні: чи зупинить тепер підтримку

Міністр економіки Данії наголосила, що важливо й надалі зміцнювати оборону України, але паралельно проводити всі антикорупційні реформи.

13 листопада 2025, 13:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україні гарантовано сильну та надійну європейську підтримку, незважаючи на корупційний скандал в енергетичному секторі. Таку заяву зробила міністр економіки Данії Стефані Лозе перед засіданням Ради ЄС з економічних та фінансових питань у Брюсселі.

Данія відреагувала на корупційний скандал в Україні: чи зупинить тепер підтримку

Україна та Данія. Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами представниця Данії, яка головує в Раді ЄС, прокоментувала, чи вплинув останній корупційний скандал в Україні на довіру Євросоюзу до репараційного кредиту та фінансової підтримки.

Лозе наголосила, що Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну, і водночас наша країна має невпинно працювати над реформами, зміцненням інститутів та боротьбою з корупцією.

"Україна має невпинно працювати над реформами, зміцнювати всі верстви свого суспільства, і це також стосується боротьби з корупцією. Але не має бути жодних сумнівів у тому, що за Україною стоїть потужна європейська підтримка", – наголосила Лозе.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна може розраховувати на новий транш від Євросоюзу у розмірі 6 млрд євро з доходів заморожених активів Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ЄК, яка цитує заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.

"Лише за один день минулого тижня Росія запустила понад 40 балістичних та крилатих ракет, а також майже 500 безпілотників, спрямованих проти енергетичної інфраструктури України. Дві великі електростанції були знищені", — заявила голова Єврокомісії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – закінчення війни не буде: чи справді в РФ стартувала прихована мобілізація.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/media/video/I-280013
Теги:

Новини

Всі новини