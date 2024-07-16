Десятая годовщина сбития MH17: какое требование ЕС выставил РФ

Высокий представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель от имени Европейского Союза опубликовал заявление по случаю 10-й годовщины сбития Россией малайзийского "Боинга" рейса MH17. В нем ЕС повторил свой призыв к РФ признать свою ответственность за эту трагедию и в полной мере сотрудничать в осуществлении правосудия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении, которое распространила пресс-служба Совета ЕС

Годовщина сбития MH17. Фото: из открытых источников

"ЕС подчеркивает, что доказательства, представленные Совместной следственной группой при рассмотрении дела в Окружном суде Нидерландов и переданные в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), четко указывают на то, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", который был использован для сбивания рейса MH17, вне всякого сомнения, принадлежал вооруженным силам РФ", – говорится в заявлении.

Евросоюз отметил, что ни одна российская дезинформационная операция не может отвлечь внимание от этих основных фактов, установленных судом.

"Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", – говорится в сообщении.

ЕС добавил, что принимает во внимание производство, инициированное Нидерландами против России в ЕСПЧ, а также производство, инициированное Австралией и Нидерландами в Совете ICAO, которые являются важными шагами на пути к установлению истины, справедливости и подотчетности.

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Также издание "Комментарии" сообщало – понимая, что полномасштабная война России против Украины не подходит к концу, а только разгорается Европа возвращает призыв в армию. Это делается для того, чтобы быть готовым к вероятной войне. Для этого европейские страны смотрят на модель призыва в Швеции. Об этом пишет "Politico".



