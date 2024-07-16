Ждали больше двух лет: в ЕС обрадовали позитивным решением по Украине

Еврокомиссия планирует сделать предложение по кредиту на сумму 50 миллиардов долларов для поддержки Украины "очень скоро", чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, пишет "Bloomberg".

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

План помощи, основанный на доходах от замороженных российских активов, также будет обсуждаться главами финансов и центральных банков стран "Большой семерки" в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

Накануне встречи министров финансов Европейского Союза в Брюсселе чиновник подчеркнул, что начало этого процесса является "очень неотложным".

"Именно поэтому, а также из-за встречи G-7 на следующей неделе, Комиссия интенсивно работает над тем, чтобы предложение было на столе как можно скорее, то есть очень скоро", — высказался Паоло Джентилони .

ЕС ищет способы обойти сопротивление по поддержке Украины со стороны Венгрии, наиболее пророссийской страны ЕС, которая сейчас председательствует в блоке на ротационной основе. Будапешт встал на пути миллиардов евро срочно необходимой военной помощи Киеву, поскольку украинские военные пытаются отразить российские атаки.

"Непрерывность поддержки Украины является одной из важнейших особенностей этого нового пакета кредитов, потому что мы хотим дать четкий сигнал, что страны "Большой семерки" и другие страны мира будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно", — добавил Джентилони.

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