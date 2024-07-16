logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Ждали больше двух лет: в ЕС обрадовали позитивным решением по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Ждали больше двух лет: в ЕС обрадовали позитивным решением по Украине

В ЕС обсудят 50 млрд долл. для Украины за счет арестованных российских активов перед встречей G7

сегодня, 15:12
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Еврокомиссия планирует сделать предложение по кредиту на сумму 50 миллиардов долларов для поддержки Украины "очень скоро", чтобы успеть до конца года завершить законодательную работу. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, пишет "Bloomberg".

Ждали больше двух лет: в ЕС обрадовали позитивным решением по Украине

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

План помощи, основанный на доходах от замороженных российских активов, также будет обсуждаться главами финансов и центральных банков стран "Большой семерки" в Рио-де-Жанейро на следующей неделе.

Накануне встречи министров финансов Европейского Союза в Брюсселе чиновник подчеркнул, что начало этого процесса является "очень неотложным".

"Именно поэтому, а также из-за встречи G-7 на следующей неделе, Комиссия интенсивно работает над тем, чтобы предложение было на столе как можно скорее, то есть очень скоро", — высказался Паоло Джентилони.

ЕС ищет способы обойти сопротивление по поддержке Украины со стороны Венгрии, наиболее пророссийской страны ЕС, которая сейчас председательствует в блоке на ротационной основе. Будапешт встал на пути миллиардов евро срочно необходимой военной помощи Киеву, поскольку украинские военные пытаются отразить российские атаки.

"Непрерывность поддержки Украины является одной из важнейших особенностей этого нового пакета кредитов, потому что мы хотим дать четкий сигнал, что страны "Большой семерки" и другие страны мира будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно", — добавил Джентилони.

Читайте также на портале "Комментарии" — Венгрия обжалует передачу Украине поступлений от замороженных в Европейском Союзе российских активов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает HVG.hu.

Также издание "Комментарии" сообщало – отдаст ли Запад Украине замороженные активы РФ: о чем договорились страны G7.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-16/eu-to-have-ukraine-loans-proposal-very-soon-gentiloni-says
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости