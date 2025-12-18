Туск сделал важное заявление о замороженных активах РФ: какое решение приняли

В вопросе использования замороженных российских активов для поддержки Украины Европейский Союз подошел к решающему пределу. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в Брюсселе, комментируя переговоры лидеров стран ЕС.

Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск заявил, что среди европейских стран сформировался консенсус по поводу принципиальной возможности направления российских средств на помощь Украине.

"Мы точно добились переломного момента. А переломный момент означает, что все соглашаются, что стоит попробовать, и что было бы справедливо, оправдано и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины", — сказал Туск.

В то же время, польский лидер признал, что отдельные государства настаивают на дополнительных юридических и финансовых гарантиях, поэтому работа над техническими деталями еще продолжается.

Речь идет о механизме так называемого репарационного займа для Украины, обеспеченного замороженными активами РФ. По предварительному замыслу кредит должен быть возвращен только в случае завершения войны и выплаты Россией репараций.

Общая сумма замороженных российских средств в Европе оценивается примерно в 210 млрд евро. Большая часть этих денег принадлежит Центробанку РФ и хранится у бельгийской компании Euroclear. К инициативе, кроме стран ЕС, готовы присоединиться Великобритания, Канада и Норвегия. Для реализации программы необходимо квалифицированное большинство ЕС, что уменьшает риск блокирования решения отдельными странами, в частности Венгрией.

