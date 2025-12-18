logo

BTC/USD

88514

ETH/USD

2961.2

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.59

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир ЕС Туск сделал важное заявление о замороженных активах РФ: какое решение приняли
commentss НОВОСТИ Все новости

Туск сделал важное заявление о замороженных активах РФ: какое решение приняли

Дональд Туск заявил о "переломном моменте" в переговорах ЕС по использованию замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

18 декабря 2025, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В вопросе использования замороженных российских активов для поддержки Украины Европейский Союз подошел к решающему пределу. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в Брюсселе, комментируя переговоры лидеров стран ЕС.

Туск сделал важное заявление о замороженных активах РФ: какое решение приняли

Дональд Туск. Фото из открытых источников

Дональд Туск заявил, что среди европейских стран сформировался консенсус по поводу принципиальной возможности направления российских средств на помощь Украине.

"Мы точно добились переломного момента. А переломный момент означает, что все соглашаются, что стоит попробовать, и что было бы справедливо, оправдано и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины", — сказал Туск.

В то же время, польский лидер признал, что отдельные государства настаивают на дополнительных юридических и финансовых гарантиях, поэтому работа над техническими деталями еще продолжается.

Речь идет о механизме так называемого репарационного займа для Украины, обеспеченного замороженными активами РФ. По предварительному замыслу кредит должен быть возвращен только в случае завершения войны и выплаты Россией репараций. 

Общая сумма замороженных российских средств в Европе оценивается примерно в 210 млрд евро. Большая часть этих денег принадлежит Центробанку РФ и хранится у бельгийской компании Euroclear. К инициативе, кроме стран ЕС, готовы присоединиться Великобритания, Канада и Норвегия. Для реализации программы необходимо квалифицированное большинство ЕС, что уменьшает риск блокирования решения отдельными странами, в частности Венгрией.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС готовит беспрецедентное решение по финансированию Украины через замороженные российские активы.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на намерения ЕС использовать замороженные активы России.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4071075-tusk-pro-zamorozeni-aktivi-rf-mi-dosagli-perelomnogo-momentu-trivae-robota-nad-tehnicnim-detalami.html
Теги:

Новости

Все новости