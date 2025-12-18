logo_ukra

Туск зробив важливу заяву про заморожені активи РФ: яке рішення прийняли
НОВИНИ

Туск зробив важливу заяву про заморожені активи РФ: яке рішення прийняли

Дональд Туск заявив про "переломний момент" у переговорах ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні.

18 грудня 2025, 16:35
Автор:
avatar

Slava Kot

У питанні використання заморожених російських активів для підтримки України Європейський Союз підійшов до вирішальної межі. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у Брюсселі, коментуючи переговори між лідерами країн ЄС.

Туск зробив важливу заяву про заморожені активи РФ: яке рішення прийняли

Дональд Туск. Фото з відкритих джерел

Дональд Туск заявив, що серед європейських країн сформувався консенсус щодо принципової можливості спрямування російських коштів на допомогу Україні. 

"Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України", — сказав Туск. 

Водночас польський лідер визнав, що окремі держави наполягають на додаткових юридичних і фінансових гарантіях, тому робота над технічними деталями ще триває.

Йдеться про механізм так званої репараційної позики для України, забезпеченої замороженими активами РФ. За попереднім задумом, кредит має бути повернений лише у разі завершення війни та виплати Росією репарацій.

Загальна сума заморожених російських коштів у Європі оцінюється приблизно у 210 мільярдів євро. Більша частина цих грошей належить Центробанку РФ і зберігається у бельгійській компанії Euroclear. До ініціативи, окрім країн ЄС, готові долучитися Велика Британія, Канада та Норвегія. Для реалізації програми потрібна кваліфікована більшість ЄС, що зменшує ризик блокування рішення окремими країнами, зокрема Угорщиною.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що ЄС готує безпрецедентне рішення щодо фінансування України через заморожені російські активи.

Також "Коментарі" писали, що Китай відреагував на наміри ЄС використати заморожені активи Росії.



Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4071075-tusk-pro-zamorozeni-aktivi-rf-mi-dosagli-perelomnogo-momentu-trivae-robota-nad-tehnicnim-detalami.html
