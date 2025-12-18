Україна балансує на межі фінансового краху: чи врятує рішення ЄС

Європейський Союз готується до одного з найскладніших і найризикованіших рішень за всю історію блоку. Уже цього тижня лідери 27 країн ЄС спробують знайти вихід із фінансової прірви, на краю якої опинилася Україна, і водночас не підірвати довіру до євро, європейської фінансової системи та внутрішньої єдності Союзу.

ЄС готує репараційну позику Україні. Фото з відкритих джерел

Як пише AP, за оцінками Міжнародного валютного фонду, Україні у 2026–2027 роках знадобиться близько 137 мільярдів євро для покриття базових бюджетних, соціальних та оборонних потреб. Ці кошти мають бути залучені вже до весни, інакше країна ризикує зіткнутися з фінансовим крахом.

ЄС раніше пообіцяв забезпечити фінансування "так чи інакше". Тепер це "так чи інакше" перетворилося на політичну та правову дилему історичного масштабу.

"Одне абсолютно зрозуміло: ми повинні ухвалити рішення щодо фінансування України на наступні два роки саме на цій Європейській Раді", — заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Ключова ідея Єврокомісії — це репараційна позика Україні на 90 мільярдів євро, гарантована коштом заморожених російських активів. Загальна сума цих активів у Європі сягає 210 мільярдів євро, більшість із них належить Центральному банку РФ і зберігається у бельгійській кліринговій компанії Euroclear.

Схема передбачає, що кредит буде повернутий лише у разі, якщо Росія завершить війну та виплатить репарації. До фінансування також готові долучитися Велика Британія, Канада та Норвегія. Політично цей план привабливий, але для його схвалення потрібна кваліфікована більшість, а отже, Угорщина не може заблокувати рішення самостійно. Однак, особливе занепокоєння висловлює Бельгія, яка боїться судових позовів РФ.

Альтернативний варіант, який пропонує ЄС, це повторити пандемічний сценарій і залучити кошти на міжнародних фінансових ринках від імені ЄС. Цей підхід підтримує Бельгія, однак він має критичний недолік та потребує одностайності. Угорщина вже заявила, що не підтримає жодне фінансування України.

Навіть без згоди Угорщини, Словаччини та кількох інших держав, перший варіант, тобто репараційна позика може бути схвалена. Але продавити її всупереч позиції Бельгії, де зосереджені російські активи, означає ризик глибокої тріщини всередині ЄС.

"Це абсолютно новий підхід. У кожного є питання. Йдеться про мобілізацію державних фінансів, і парламенти можуть бути змушені втрутитися. Це непросто", — визнав один із високопоставлених дипломатів ЄС напередодні саміту.

Як пише AP, йдеться не лише про фінансове виживання України, а й про те, чи готовий Євросоюз уперше використати заморожені активи держави-агресора як інструмент геополітики. Неправильний крок може підірвати довіру між країнами ЄС, тоді як відсутність рішення загрожу залишити Україну сам на сам із фінансовим крахом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що сім країн ЄС виступили проти кредиту для України коштом заморожених активів РФ.

Також "Коментарі" писали, що Орбан заявив про "оголошення війни" через допомогу Україні від ЄС.