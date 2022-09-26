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Две страны ЕС выступают против санкционных ограничений на цену российской нефти

Кипр и Венгрия не поддерживают идею ЕС

сегодня, 16:45
Автор:

Slava Kot
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Европейский Союз уже несколько месяцев разрабатывает проект ограничения цен на российскую нефть. Ранее против такого решения выступала Венгрия, а недавно к ней прибавился Кипр. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Bloomberg.

Две страны ЕС выступают против санкционных ограничений на цену российской нефти

Кипр и Венгрия не поддерживают идею ЕС о санкциях в отношении РФ. Фото из открытых источников

ЕС стремится ужесточить санкции против Российской Федерации, особенно после того, как на прошлой неделе Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины, российские военные начали проводить незаконный референдум о присоединении к РФ.

Также на решение Европейского Союза ускорить рассмотрение проекта об уменьшении цены на российские энергоресурсы повлияла новость о найденных массовых захоронениях украинцев в Изюме. По данным экспертизы, большинство тел имеют следы пыток.

В минувшие выходные комиссия ЕС, работающая над этим вопросом, встретилась с представителями стран для обсуждения санкций. Санкции против России должны приниматься единогласным решением ЕС, поэтому любая страна может наложить вето на такие ограничения. Как сообщает Bloomberg, сейчас две страны против новых санкций России – это Кипр и Венгрия.

Предварительное соглашение с компромиссным решением должно состояться на неформальной встрече лидеров ЕС в Праге 6 октября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Виктора Орбана, который хочет снять санкции с России. По его словам, такие действия вредят больше ЕС чем РФ.

Также "Комментарии" писали об идее премьер-министра Венгрии провести голосование среди населения страны. Он хочет спросить венгров, нужно ли вводить санкции против Российской Федерации.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-26/eu-countries-plan-to-delay-russian-oil-price-cap-amid-divisions?srnd=premium-europe&leadSource=uverify%20wall
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