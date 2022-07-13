Энергетическая война между Россией и Европой: каковы причины - сможет ли Запад устоять

Германия решила полностью прекратить закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря. А канцлер ФРГ Олаф Шольц инициировал экстренное совещание в связи с возможными проблемами с энергоснабжением (на фоне сокращения поставок российского природного газа в Европу). Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" энергетическую войну, которую развернула Россия против Европы, а также причины столь сильной зависимости последней от энергоресурсов страны-агрессора.

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Европа должна провести структурную перестройку экономики

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ подчеркивает, что сейчас происходит взаимная борьба ЕС и РФ. Европейцы вводят уже шестой пакет санкций (где есть определенные удары по нефти) и готовят седьмой (там должен быть газ). А Россия пытает поднять ставки, заострить ситуацию, пользуясь не готовностью европейцев к полному отказу от ее энергоносителей.



"Европа показала, что к 2027 году откажется от российских энергоносителей. И надеялась, что Россия попытается в ближайшие пять лет, пока еще будут осуществляться поставки, заработать на европейском рынке несколько сотен миллиардов долларов. Но Россия в очередной раз показала свою неспособность рационально действовать. И поступила по методу "так не доставайся ж ты никому". Мол, раз нас всё равно будут выдавливать с рынка, мы сами уйдем. Попытаемся еще и таким образом пошантажировать Европу, чтобы та отказалась от своей жесткой санкционной политики против РФ", – поясняет эксперт.



По его словам, идет взаимное поднятие ставок. И крах модели, которая была построена 50 лет назад, в 70-х годах прошлого века.



"Тогда докладная записка советского МИДа легла на стол Политбюро ЦК КПСС. Там было написано, что строительство газопроводов и нефтепроводов в Европу – важно в долгосрочной, стратегической перспективе. Потому что формирует зависимость от советского газа и нефти крупнейшей европейской экономики — немецкой. Соответственно, ставит в зависимость от сотрудничества с СССР немецкие энергетические и нефтехимические сектора экономики. И сейчас мы видим крах это модели", – уверен Алексей Кущ.



Он уверен, что назад дороги нет. И европейцам придется пройти через жесткую структурную перестройку экономики под новый уровень энерговооруженности (доступа к энергоресурсам). Ряд отраслей экономики, прежде всего, нефтехимических, будут трансформированы. А энергетике также придется пройти через мучительную перестройку.



Один из вариантов преодоления кризиса – отмена решения о приостановке атомных электростанций, отмечает эксперт. Германия планировала остановить свои АЭС, отказаться от атомной энергетики. А сейчас немцы считают, что этого делать не следует. И атомную энергетику, по крайней мере, на время, приравняли к "зеленой".



Европейцы сейчас платят за свою толерантность к российскому политическому режиму



Политолог Андрей Окара считает, что Европа сама себя загоняла в эту ситуацию. Причем долго и старательно.



"С одной стороны, это было удобно для европейских политиков, которых РФ определенным образом мотивировала десятки лет. С другой стороны, как говорила экс-канцлер Германии Меркель, таким образом европейцы хотели Путина опутать большим слоем экономических отношений, чтобы он не думал о войне, о милитаризме, а занимался торговлей. Но было очевидно, что все эти "Турецкий поток", "Северные потоки" – проекты, прежде всего, политической, а не экономической направленности. Суть была в том, чтобы Газпром не зависел от Украины и ее ГТАС. Многие аналитики предупреждали, что как только РФ достроит все "потоки" – в разы вырастет угроза ее вторжения в Украину. И Европа всё "схавает". Так и произошло. За исключением того, что Европа не "схавала". Но прозрение дается ей очень тяжело", – отмечает Андрей Окара.



Многие в Украине негодуют по поводу политиков Германии, Франции, Италии, которые сильно "завязаны" на России.



"Но они, – поясняет политолог, – "завязаны" не от любви, а от привязки своего энергосектора к российским поставкам. Их можно частично заменить сжиженным газом из США, некими ресурсами с Ближнего Востока и Северной Африки, Норвегии. Но это всё время и деньги. А зима близко. И она будет, как уже предупреждают многие эксперты, самой сложной для Европы за 50-60 лет. Так европейцы платят за свою толерантность к российскому политическому режиму. За то, что говорили "это просто бизнес, давайте не политизировать". А у России был четкий тренд, что газ – это новое русское оружие. И вся газовая политика была сугубо политической, мотивированной больше геополитическими претензиями Кремля (имперские планы, "вставание с колен" и так далее), чем жаждой выгоды. Экономика была просто инструментом, с помощью которого эти планы решаются. И теперь все стали заложниками этой реальности. Особенно Запад Европы. Конечно, там срочно ищут способы как диверсифицировать поставки энергоресурсов, как уменьшить риски. Речь идет даже о расконсервации угольных ТЭЦ и та далее. "Зеленая энергетика" оказалась эффективным инструментом политического влияния, но не очень эффективным инструментом энергетического замещения".

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