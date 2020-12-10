ЕС добавил 500 млрд для поддержки стран, пострадавших от COVID-19

Европейский центральный банк решил в четверг, 10 декабря, усилить и расширить свою основную программу по поддержке стран, экономика которых пострадала из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Le Figaro.

Программа обратного выкупа частного и государственного долга (PEPP), которую запустили в марте во время первой волны COVID-19, была продлена на девять месяцев до марта 2022 года. Бюджет программы составит 1,350 миллиарда, то есть он увеличен на 500 миллиардов.

Кредиты банкам на льготных условиях продлены до декабря 2021 года, чтобы избежать увеличения задолженностей. Ранее планировалось прекратить предоставление кредитов в июне 2021 года. Предоставляемые организациям льготные условия по текущим кредитам также продлены до июня 2022 года.

"Совет будет по-прежнему готов корректировать свои инструменты, если это необходимо, перед лицом сохраняющейся неопределенности в отношении динамики пандемии и появления вакцин", — добавили в учреждении.

Напомним, сегодня лидеры Евросоюза намерены согласовать санкции в отношении Турции из-за спора с Грецией и Кипром об энергоресурсах. Отмечено, что введение жестких мер отложили до марта.

Европейский Союз также опубликовал список "экстренных мер" в сфере рыболовства, безопасности полетов, автомобильного и воздушного транспорта на случай, если ему не удастся заключить торговую сделку Brexit с Соединенным Королевством.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Брюссель начнет вакцинацию в январе, после того как вакцина будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам..





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