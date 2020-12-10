ЕС введет санкции против Турции в Средиземном море - проект согласован

Лидеры Евросоюза намерены согласовать санкции в отношении Турции в четверг, 10 декабря, из-за спора с Грецией и Кипром об энергоресурсах. Отмечено, что введение жестких мер отложили до марта. Об этом пишет Reuters.

Лидеры ЕС согласовали проект, который предполагает введение санкций за незаконное бурение на Кипре. ЕС добавил, что будет стремиться координировать дальнейшие санкции с избранным президентом США Джо Байденом, который вступит в должность в январе.

"Турция прибегла к провокациям и активизировала свою риторику против ЕС", — говорится в проекте документа, подготовленном ЕС, который лидеры, как ожидается, одобрят после обсуждения на саммите сегодня.

Напомним, Турция заявляет, что действует в водах на собственном континентальном шельфе или в районах, где киприоты-турки имеют права. ЕС направил Анкаре рекомендацию в октябре, которая сопровождалась угрозой введения санкций, если Турция не прекратит свои действия. Но несколько стран-членов, в том числе Германия, выступают против введения санкций. Напряженность в отношениях между Афинами и Анкарой обострилась после того как в августе Турция отправила корабль Oruç Reis для исследования спорных морских районов с Грецией и Кипром.

Напомним, 8 декабря, Турция призвала ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом в Брюсселе. Ранее стало известно, что Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье. Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган также направил видеообращение участникам саммита, пригласив их инвестировать в Турцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!