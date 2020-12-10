kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.12.2020

BTC/USD

18242.51

ETH/USD

557.87

LTC/USD

75.37

НБУ 10.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.37

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир ЕС ЕС введет санкции против Турции в Средиземном море - проект согласован
commentss НОВОСТИ Все новости

ЕС введет санкции против Турции в Средиземном море - проект согласован

Лидеры ЕС согласовали проект, который предполагает введение санкций за незаконное бурение на Кипре

сегодня, 13:24
Автор:

Татьяна Лозовенко

Лидеры Евросоюза намерены согласовать санкции в отношении Турции в четверг, 10 декабря, из-за спора с Грецией и Кипром об энергоресурсах. Отмечено, что введение жестких мер отложили до марта. Об этом пишет Reuters.

ЕС введет санкции против Турции в Средиземном море - проект согласован

Лидеры ЕС согласовали проект, который предполагает введение санкций за незаконное бурение на Кипре. ЕС добавил, что будет стремиться координировать дальнейшие санкции с избранным президентом США Джо Байденом, который вступит в должность в январе.

"Турция прибегла к провокациям и активизировала свою риторику против ЕС", — говорится в проекте документа, подготовленном ЕС, который лидеры, как ожидается, одобрят после обсуждения на саммите сегодня.

Напомним, Турция заявляет, что действует в водах на собственном континентальном шельфе или в районах, где киприоты-турки имеют права. ЕС направил Анкаре рекомендацию в октябре, которая сопровождалась угрозой введения санкций, если Турция не прекратит свои действия. Но несколько стран-членов, в том числе Германия, выступают против введения санкций. Напряженность в отношениях между Афинами и Анкарой обострилась после того как в августе Турция отправила корабль Oruç Reis для исследования спорных морских районов с Грецией и Кипром.

Напомним, 8 декабря, Турция призвала ЕС "к здравому смыслу" перед саммитом в Брюсселе. Ранее стало известно, что Турция не уступит в своем споре с Грецией и Кипром насчет морских претензий в восточном Средиземноморье.  Недавно президент Реджеп Тайип Эрдоган также направил видеообращение участникам саммита, пригласив их инвестировать в Турцию.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/eu-summit-turkey/eu-to-approve-sanctions-over-turkish-gas-drilling-draft-statement-idUSKBN28K12N?il=0
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ