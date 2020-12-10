ЕС введет "экстренные меры", если сделки по Brexit не будет

Европейский Союз в четверг, 10 декабря, опубликовал список "экстренных мер" в сфере рыболовства, безопасности полетов, автомобильного и воздушного транспорта на случай, если ему не удастся заключить торговую сделку Brexit с Соединенным Королевством. Об этом пишет Le Figaro.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

"Нет гарантии, что в случае достижения договоренности она вступит в силу в срок. Наша обязанность — подготовиться ко всем вариантам, в том числе к отсутствию соглашения с Соединенным Королевством 1 января 2021 года", — объяснила на следующий день после встречи с Джонсоном президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, фермеры в Бельгии принесли десятки пар резиновых сапог под здание Еврокомиссии в центре Брюсселя, чтобы выразить протест против общеевропейской политики в сельском хозяйстве.

Ранее "Комментарии" сообщали, что шведское парламентское большинство выступает за вступление в НАТО как возможный вариант политики безопасности, впервые после того как крайне правая партия шведских демократов изменила позицию по военному альянсу.





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