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Главная Новости Мир ЕС ЕС введет "экстренные меры", если сделки по Brexit не будет
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ЕС введет "экстренные меры", если сделки по Brexit не будет

ЕС должен подготовиться ко всем вариантам, заявили в Еврокомиссии

сегодня, 12:53
Автор:

Татьяна Лозовенко

Европейский Союз в четверг, 10 декабря, опубликовал список "экстренных мер" в сфере рыболовства, безопасности полетов,  автомобильного и воздушного транспорта на случай, если ему не удастся заключить торговую сделку Brexit с Соединенным Королевством. Об этом пишет Le Figaro.

ЕС введет "экстренные меры", если сделки по Brexit не будет

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

"Нет гарантии, что в случае достижения договоренности она вступит в силу в срок. Наша обязанность — подготовиться ко всем вариантам, в том числе к отсутствию соглашения с Соединенным Королевством 1 января 2021 года", — объяснила на следующий день после встречи с Джонсоном президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, фермеры в Бельгии принесли десятки пар резиновых сапог под здание Еврокомиссии в центре Брюсселя, чтобы выразить протест против общеевропейской политики в сельском хозяйстве. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что шведское парламентское большинство выступает за вступление в НАТО как возможный вариант политики безопасности, впервые после того как крайне правая партия шведских демократов изменила позицию по военному альянсу.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/brexit-l-ue-presente-des-mesures-d-urgence-en-cas-de-no-deal-20201210
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