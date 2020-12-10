ЕС введет "экстренные меры", если сделки по Brexit не будет

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Татьяна Лозовенко
Европейский Союз в четверг, 10 декабря, опубликовал список "экстренных мер" в сфере рыболовства, безопасности полетов, автомобильного и воздушного транспорта на случай, если ему не удастся заключить торговую сделку Brexit с Соединенным Королевством. Об этом пишет Le Figaro.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Напомним, фермеры в Бельгии принесли десятки пар резиновых сапог под здание Еврокомиссии в центре Брюсселя, чтобы выразить протест против общеевропейской политики в сельском хозяйстве.
Ранее "Комментарии" сообщали, что шведское парламентское большинство выступает за вступление в НАТО как возможный вариант политики безопасности, впервые после того как крайне правая партия шведских демократов изменила позицию по военному альянсу.
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