ЄС готує нові санкції проти РФ: битимуть по трьом важливим сферам

Брюссель має намір запровадити жорсткіші обмеження щодо Російської Федерації, які впливатимуть на три ключові сфери. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, опублікувавши пост у соцмережі Х.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

За підсумками неформального європейського саміту в Копенгагені вона наголосила, що настав час посилити тиск на Росію, і з цією метою ЄС запропонував новий підхід до санкцій.

"Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи щодо енергетики, фінансових послуг та торгівлі", — висловилася фон дер Ляйєн.

Президент Єврокомісії додала, що це частина 19-го пакету санкцій, який обговорюється зараз.

Журналісти зазначають, торік ЄС відвідали приблизно 541 тисячу росіян, порівняно з 517 тисячами у 2023 році та понад чотири мільйони за рік до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Зазначається, що країни Північної Європи, Балтії, Чехія та Польща закликали до більш жорстких обмежень для російських туристів з міркувань безпеки та як форму культурного бойкоту.

